Felipe Chávez enfrentó a su 'ex': titular y asistencia con Magdeburgo en derrota ante el Bayern por Copa de Alemania

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Se cerró la segunda ronda de la Copa de Alemania y Felipe Chávez tuvo acción con el FC Magdeburgo, nada más y nada menos que contra su exequipo y dueño de su pase, el Bayern Múnich. El resultado no fue favorable para el cuadro en el que milita al caer por 6-1, sin embargo, 'pipo' dio la asistencia para el 1-1 parcial.

Felipe Chávez desde el arranque

El encuentro en el Allianz Arena tuvo a un invitado especial que no fue incluido en el partido de hoy, Harry Kane, flamante ganador del Balón de Oro, que sí exhibió el trofeo para todos los hinchas. Fue el primer jugador bávaro en ganarlo desde el doblete de Karl-Heinz Rummenigge en 1980 y 1981.

Otro jugador que estuvo en la gala del lunes en Londres sí tuvo acción en este partido y fue el encargado de abrir el marcador al minuto 10. Michael Olise recibió un pase de Ismael Saibari y definió a placer.

Cinco minutos después, el Magdeburgo avanzó líneas y Felipe Chávez vio solo a su compañero Mateusz Zukowski por izquierda y el volante polaco perfilándose para su derecha sacó un potente remate que dejó sin respuesta al arquero Jonas Urbig.

Sin embargo, esta paridad duró poco y al 21' el delantero marroquí Saibari marcó su primer tanto en el torneo con una sutil pinchada. En el complemento se cerró la goleada y el pase del Bayern con el doblete de Olise al 50' por la vía del penal, Alphonso Davies al 70', Nathaniel Brown tres minutos después y David Daiber cerraron la goleada

La temporada de Chávez con Magdeburgo

Sin espacio para Vincent Kompany en el 'Rekordmeister', el joven jugador de la selección peruana aceptó el jugar en la 2. Bundesliga, segunda división de Alemania para la temporada 2026-27. Esto a pesar de tener minutos durante la pretemporada del cuadro muniqués.

De momento, ha tenido regular alternancia con el cuadro azul y blanco, que marcha quinto en su categoría con 16 puntos a nueve del líder Hertha Berlin. 'Pipo' ha participado en seis de los siete partidos en los que entró en lista por liga, dando una asistencia en el triunfo sobre Hannover 96 por la fecha siete.

A pesar de dar un pase gol en el partido ante el Bayern Múnich, Felipe Chávez no pudo ayudar a su equipo a pasar de ronda en la Copa de Alemania, al caer por 6-1 en el encuentro válido por la segunda ronda.