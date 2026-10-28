Más de siete empresas de transporte seguirían pagando cupos a extorsionadores: dirigente advierte falta de policías

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte, reveló que más de siete empresas del sector continuarían pagando cupos ante las amenazas de extorsionadores. Asimismo, advirtió que no hay suficientes efectivos policiales para garantizar la seguridad en todos los terminales.

Captura de presuntos extorsionadores en San Juan de Lurigancho

Julio Rau Rau destacó la captura de varios presuntos extorsionadores de empresas de transporte público y consideró importante estos resultados.

"Hace unos 15 días han capturado a 13 extorsionadores de las empresas de transporte de San Juan de Lurigancho. Eso es importante", afirmó.

Empresas de buses continúan pagando cupos extorsivos

El presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte reveló que entre siete u ocho empresas de combis vienen siendo afectadas con pago de cupos y cuestiona la poca cantidad de personal policial para resguardarlos.

"Hay más de siete u ocho empresas que siguen pagando cupos porque, lamentablemente, no tenemos efectivos policiales en todos los terminales. Lamentablemente, los diputados no les ha dado las facultades para que los militares apoyen a la Policía", indicó..

Ministro Astudillo ofrece medidas contra la delincuencia urbana

Rau Rau señaló que el ministro del Interior, César Astudillo, lo visitó en San Juan de Lurigancho y le ofreció medidas para combatir la delincuencia. Asimismo, pidió que disminuya la tensión por las extorsiones, al advertir que sus consecuencias afectan a todos.

"Ayer nos visitó el Ministro del Interior a San Juan de Lurigancho, nos ha informado que va a implementar un servicio de inteligencia de otro nivel y van a poner poligrafo, eso es importante. Pedimos que paren esto, no solo nosotros somos los afectados, también los pasajeros con este terrorismo urbano", sostuvo.

En ese contexto, Rau Rau reiteró su preocupación por la persistencia de las extorsiones contra las empresas de transporte público y la limitada presencia policial para protegerlas, por lo que insistió en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad frente a esta problemática.