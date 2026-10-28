Alcalde provincial de Tumbes advierte falta de presupuesto para obras de prevención ante 'El Niño'

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La falta de presupuesto mantiene limitadas las obras de prevención frente al fenómeno El Niño en Tumbes. Durante una entrevista con Exitosa, el alcalde provincial, Hildebrando Antón Navarro, explicó que su gestión no ha podido avanzar con los trabajos previstos para reducir los riesgos asociados a las lluvias y posibles inundaciones.

Alcalde de Tumbes explica por qué no avanzan las obras

La autoridad edil señaló que las limitaciones económicas impiden realizar las intervenciones preventivas necesarias en la provincia. Según explicó durante la entrevista con Exitosa, la falta de asignaciones presupuestales afecta la ejecución de trabajos destinados a proteger a la población y las zonas expuestas a posibles crecidas.

"Por la falta de recursos económicos, no se han hecho las asignaciones para la previsión correspondiente", indicó.

El alcalde también se refirió a las defensas ribereñas afectadas por las lluvias del año pasado. Estas estructuras requieren atención para reducir los riesgos ante nuevas crecidas, especialmente en sectores donde el aumento del caudal podría comprometer terrenos agrícolas y áreas habitadas.

Además, advirtió que una nueva crecida de magnitud similar a la registrada anteriormente podría ocasionar daños en los cultivos y permitir que el agua llegue a los centros poblados. Por ello, señaló la necesidad de contar con recursos que permitan ejecutar las intervenciones pendientes.

Entre los sectores mencionados durante la entrevista figuran las defensas ribereñas de San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, San Jacinto, Corrales y Tumbes. El burgomaestre indicó que estas zonas necesitan trabajos preventivos, mientras la provincia enfrenta el riesgo de nuevas precipitaciones.

🔴🔵#MeganiñoEnElPerú ⚠️🌧️ | En entrevista con Exitosa, el alcalde provincial de Tumbes, Hildebrando Antón Navarro, indicó que no ha podido avanzar con las obras de prevención frente al fenómeno El Niño por falta de presupuesto.



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Ocho zonas críticas siguen sin trabajos de prevención

Los sectores observados son Cabuyal, El Peligro, Cristales-Malval, Vaquería, Pechichal, Puerto El Cura-Pampagrande, Naranjo-Casablanqueada y el centro poblado San Isidro, ubicado en el distrito de Corrales.

Las intervenciones previstas incluyen limpieza y descolmatación de cauces, además de la construcción de bordos y diques para contener el agua. De acuerdo con la información de la Contraloría, los presupuestos referenciales de estos ocho trabajos superan en conjunto los S/ 36 millones.

La demora preocupa por el riesgo que representan las lluvias para los terrenos agrícolas, la infraestructura y las poblaciones cercanas a ríos y quebradas. La acumulación de sedimentos reduce la capacidad de los cauces para conducir el agua y puede aumentar la posibilidad de desbordes.

Mientras el alcalde provincial reclama recursos para avanzar con las obras preventivas, la región mantiene intervenciones pendientes en puntos críticos. La asignación de presupuesto y la ejecución oportuna de los trabajos serán fundamentales para reducir los riesgos de inundación en Tumbes durante el periodo de lluvias asociado al fenómeno El Niño.