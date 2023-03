"Investíguenme, no van a encontrar nada": Makanaky sobre las acusaciones de violación sexual en su contra

29/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

Makanaky sigue causando polémica con su contenido en redes sociales. Esta vez, usó su cuenta de Tik Tok para pronunciarse sobre las acusaciones de violación sexual en su contra luego de la entrevista que tuvo con Jonathan Maicelo. Al respecto, el influencer restó importancia a los procesos abiertos en su contra y aseguró ser inocente.

¿Qué dijo exactamente?

En un video subido a la cuenta @makanakilarealezaga, el influencer denunciado por violación sexual mostró seguridad sobre su situación actual e indicó que no ha hecho nada malo. Incluso, deja entrever que, para él, las investigaciones no tienen rumbo y terminarán archivadas, ya que, desde su punto de vista, no encontrarían pruebas en su contra.

"Yo digo a dónde parará todo esto. Que me van a investigar, que me investiguen pues, no me van a encontrar nada malo", aseguró.

En esa misma línea, aprovechó la publicación para dirigirse las autoridades que han tomado acciones en su contra tras la confesión de cómo fue su primera experiencia sexual. En ese sentido, las calificó de 'especiales' y, acto seguido, las insultó.

"Par de 'especiales' todos. La Policía, el fiscal, el Ministerio de la Mujer, todos", dijo.

"Todo fue una broma"

No obstante, al final del video, Makanaky aclara que todas sus declaraciones en el programa de Jonathan Maicelo fueron una mentira, ya que él solo quería bromear y hacer reír a las personas. Incluso, aseguró que él respeta a las mujeres y las quiere mucho.

"Obviamente que yo respeto a las mujeres, son muy lindas, muy lindas, pero es una broma que yo he hecho a Maicelo. Es una broma que yo hice, gentita linda, solo para llamar la atención", acotó.

De igual modo, el influencer rescató que toda esta situación le está sirviendo para hacer crecer su número de seguidores y aumentar su fama.

"La broma se hizo grande y grande, se fue para arriba, para arriba", indicó.

¿Cuál es su situación actual?

Cabe recordar que, tras revelar una presunta violación cometida por él, algunas entidades actuaron de oficio inmediatamente. De hecho, el MIMP solicitó a la Fiscalía que abre investigaciones hacia influencer. Además, la Defensoría del Pueblo rechazó sus actos.

A la fecha de hoy (29 de marzo), el Ministerio Público ya se pronunció al respecto e indicó que la Fiscalía abrió una investigación preliminar por la presunta comisión de abuso sexual.

De esta manera, se espera que el caso de Makanaky siga avanzando y, en caso de comprobar su responsabilidad en los hechos confesados, reciba la pena correspondiente al delito de violación sexual.