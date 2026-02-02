MINCUL denuncia expresiones racistas contra pasajeros del Metropolitano durante transmisión de Sideral

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El creador de contenidos Jesús Andrés Luján Carrión, conocido como Sideral o " Beba", protagonizó una nueva polémica durante una transmisión en vivo realizada el 30 de enero en la plataforma Kick.

Mientras recorría el Parque de las Leyendas en Lima junto a dos acompañantes, uno de los comentarios emitidos generó indignación: al pasar por la zona de camélidos, se comparó de manera irónica a los pasajeros del Metropolitano con alpacas.

La frase fue recibida con risas en el momento, pero rápidamente se viralizó en redes sociales, donde varios usuarios la calificaron como ofensiva y discriminatoria. El episodio reavivó discusiones sobre el uso responsable del lenguaje en transmisiones digitales y el rol de los creadores de contenido frente a su audiencia.

"VAS AL METROPOLITANO Y VES VARIAS ALPACAS"



Comentarios racistas en contra de la gente que usa el Metropolitano, sucedió en el streaming de Jesús Andrés Luján Carrion conocido como "SIDERAL" ¡Indignante! pic.twitter.com/oeyR1bZSy6 — Chacotero (@ChacoteroPeru) January 31, 2026

Pronunciamiento del Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura (MINCUL) emitió un comunicado este martes 2 de febrero, en el que manifestó su "enérgico rechazo" a las expresiones difundidas. La institución señaló que este tipo de manifestaciones pueden considerarse, oficialmente, como una forma de "violencia simbólica", independientemente de la situación en la que se haya producido.

"Constituye una forma de violencia simbólica que refuerza prejuicios históricos y afecta el derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación", precisa el comunicado.

Debido a la gravedad del hecho, la Procuraduría Pública del MINCUL puso el caso en conocimiento del Ministerio Público, a través de la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos, para que se inicien investigaciones preliminares por presunta discriminación racial, conforme al artículo 323 del Código Penal.

#COMUNICADO | El Ministerio de Cultura manifiesta su enérgico rechazo frente a expresiones difundidas durante una transmisión realizada en la plataforma Kick. pic.twitter.com/9tu2ZBrHVD — Ministerio de Cultura del Perú (@MinCulturaPe) February 2, 2026

El incidente generó pedidos, tanto de seguidores como de otros usuarios, para que se cierre la cuenta del streamer y abrió nuevamente la discusión sobre la responsabilidad de quienes producen contenido en plataformas de streaming.

No es la primera vez que Sideral se ve envuelto en polémicas: en 2021, una chocolatada organizada por él en Los Olivos terminó en disturbios, lo que ya había puesto en cuestión su capacidad de convocatoria y manejo de eventos.

Andrés Luján Carrión también cuenta con otro episodio polémico durante una chocolatada que se salió de control en el 2021.

El caso refleja cómo las transmisiones digitales pueden amplificar expresiones discriminatorias y normalizar prejuicios. La intervención del Ministerio de Cultura marca un precedente importante: las bromas o comentarios irónicos que refuercen estereotipos no serán tolerados y pueden derivar en investigaciones penales.

El comunicado del MINCUL sobre los comentarios racistas en la transmisión de Sideral evidencia la firme postura del Estado frente a la discriminación étnico-racial. El caso ahora está en manos del Ministerio Público, mientras la sociedad exige mayor responsabilidad en el uso del lenguaje en plataformas digitales.