Sismo remece el sur del Perú: Conoce el EPICENTRO y la MAGNITUD del temblor sentido esta noche

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú no deja de temblar. La noche de este lunes, 2 de febrero, el sur del país fue sorprendido por un sismo de considerable magnitud. Por ello, en la siguiente nota de Exitosa te brindaremos más detalles sobre el movimiento telúrico: epicentro, nivel de intensidad y profundidad.

¿Cuál fue el epicentro del sismo de hoy?

De acuerdo con el más reciente informe del Centro Sismológico Nacional, entidad operada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo sentido esta noche en nuestro país registró su punto de referencia a 26 km al noroeste de Santa Lucía, en la provincia de Lampa, en Puno. La magnitud de este movimiento telúrico fue de 4.0 en la escala de Richter, con una profundidad de 196 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0060

Fecha y Hora Local: 02/02/2026 21:08:16

Magnitud: 4.0

Profundidad: 196km

Latitud: -15.49

Longitud: -70.71

Referencia: 26 km al NO de Santa Lucía, Lampa - Puno — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 3, 2026

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), informó que el temblor de hoy tuvo como epicentro al distrito de Paratía, ubicado en la provincia de Lampa.

Otros sismos sentidos HOY

Hace unas horas, exactamente a las 20:34, Áncash fue epicentro de un sismo de magnitud 3.7 con referencia a 69 kilómetros al suroeste de Casma, ubicado en la provincia del mismo nombre. La profundidad del temblor fue de 44 kilómetros, mientras que la intensidad marcó un nivel II-III en la escala de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0059

Fecha y Hora Local: 02/02/2026 20:34:27

Magnitud: 3.7

Profundidad: 44km

Latitud: -9.88

Longitud: -78.78

Intensidad: II-III Casma

Referencia: 69 km al SO de Casma, Casma - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 3, 2026

La mañana de este mismo lunes, 2 de febrero, Arequipa se convirtió en epicentro de un sismo de magnitud 4.0 en la escala de Richter, exactamente a 49 kilometros al noreste de Chachas, ubicado en la provincia de Castilla. La profundidad de este movimiento telúrico fue de 139 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0058

Fecha y Hora Local: 02/02/2026 08:04:26

Magnitud: 4.0

Profundidad: 139km

Latitud: -15.14

Longitud: -72.00

Referencia: 49 km al NE de Chachas, Castilla - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 2, 2026

¿Cómo actuar si se produce un sismo?

Es importante destacar que nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. Esto ocasiona que los temblores sean recurrentes en el Perú. A continuación, siga estas recomendaciones en caso se produzca un sismo en su región:

Mantenga la calma.

Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.

Si no puedes llegar de forma rápida a la salida más cercana donde te encuentras, busque un espacio seguro.

No llame por teléfono. La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.

De esta manera, el Centro Sismológico Nacional informó que la noche de este lunes, 2 de febrero, Puno fue epicentro de un sismo de magnitud 4.0 en la escala de Richter. No se han reportado daños ni heridos; sin embargo, se exhorta a la población a estar siempre atenta a cualquier eventualidad.