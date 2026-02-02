Lima se queda sin Puente de los Suspiros: Barranco anuncia cierre por seis meses

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima se queda sin uno de los principales atractivos turísticos. Este lunes por la mañana, la Municipalidad de Barranco anunció el sorpresivo cierre del emblemático Puente de los Suspiros, que atrae cientos de turistas de diferentes partes del mundo a diario.

Puente de los Suspiros cerrará su tránsito peatonal por medio año

Esta medida de seguridad dispone la restricción del tránsito peatonal por la pasarela del puente debido a trabajos de reforzamiento y mejora que iniciarán este martes 3 de febrero y durarán 180 días (seis meses).

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, y el secretario general del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Carlos Alberto Zavala, suscribieron un convenio de entrega de 200 metros de terreno e inicio de obra.

"El Puente de los Suspiros es mucho más que una estructura urbana; es memoria, identidad y encuentro. Esta obra refleja nuestro compromiso con un desarrollo turístico que protege el patrimonio y mejora la calidad de vida de la población", señaló.

Según Zavala, la obra incluirá el reemplazo total de la superficie del puente, el mantenimiento de las vigas, la restauración de los faroles y la mejora del sistema de iluminación LED. Todo ello se ejecutará respetando su valor fundamental.

Por su parte, la alcaldesa prometió "recuperar el esplendor" de la emblemática infraestructura, que este 14 de febrero cumplirá 150 años. Recordó que el puente data de 1876 y que se construyó originalmente para unir barrios aledaños.

El proyecto de mejoramiento del famoso puente estará a cargo del Consorcio Barranco y conlleva una inversión de más de 1 millón de soles (S/ 1'027,354.70).

Asimismo, mañana se iniciarán los desvíos para las personas que circulen por la Bajada de los Baños en dirección hacia las playas de la Costa Verde.

Obra conservará emblemática estructura de madera

Esta obra se realizará como parte del proyecto "Mejoramiento e Instalación de los Servicios Turísticos Públicos de la Ruta Turística Descubriendo Barranco", que buscará beneficiar a más de 332 mil vecinos barranquinos y contribuir a dinamizar la actividad turística y económica del distrito.

Los trabajos conservarán la estructura original de madera del Puente de los Suspiros, pero incorporarán refuerzos técnicos que permitan incrementar su seguridad y durabilidad.

Las obras comprenden el desmontaje y reposición del entablado y barandales, el mantenimiento de vigas y abrazaderas metálicas, así como el reemplazo de piezas de madera estructural deterioradas.

También se restaurarán las farolas históricas y se implementará un nuevo sistema de iluminación LED, diseñado para realizar el valor paisajístico del monumento sin alterar su naturaleza.

Esta mañana, la Municipalidad de Barranco anunció el cierre de 180 días del emblemático Puente de los Suspiros para dar inicio de obras de mejora y reforzamiento.