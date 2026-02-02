RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Concesión en riesgo

Luis Bravo: MINEM ejecutará carta fianza contra empresa de Zhihua Yang por incumplimiento de obras

El Ministerio de Energía y Minas rechazó prórroga solicitada por Hidroeléctrica América S.A.C., vinculada al empresario chino Zhihua Yang, y advirtió que la concesión podría caducar si no se cumplen los plazos.

Medida responde al aplazamiento en el inicio de operaciones de su central.
Medida responde al aplazamiento en el inicio de operaciones de su central. (Composición Exitosa)

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/02/2026

Síguenos en Google News Google News

El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, confirmó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que el pedido de prórroga presentado por Hidroeléctrica América S.A.C., empresa dirigida por el empresario chino Zhihua "Johnny" Yang, fue declarado improcedente.

La compañía buscaba postergar el inicio de operaciones de su central hidroeléctrica en el río Pachachaca, Abancay, alegando conflictos sociales con la comunidad campesina Juan Velasco Alvarado.

Bravo explicó que la solicitud "no es viable" porque la empresa no acreditó un evento de fuerza mayor que justificara el retraso. Según la normativa vigente, el incumplimiento del cronograma aprobado constituye causal de caducidad de la concesión y ejecución de la carta fianza.

La carta fianza en juego

La hidroeléctrica, con una inversión comprometida de USD 24 millones y una potencia prevista de 19,8 megavatios, debía iniciar operaciones el 1 de mayo de 2026. Al no prosperar la prórroga solicitada, el proyecto queda condicionado a cumplir con esa fecha; caso contrario, el MINEM ejecutará una carta fianza de USD 244.000, equivalente al 1% de la inversión, como establece la Ley de Concesiones Eléctricas.

El ministro recordó que el organismo regulador Osinergmin supervisa el cumplimiento de las obligaciones técnicas y contractuales, y que la falta de ejecución de obras puede derivar en la pérdida definitiva de la concesión.

Lesly Shica ante la ONU: "No queremos ser recordados por bonos, sino por cuántas familias progresan"
Lee también

Lesly Shica ante la ONU: "No queremos ser recordados por bonos, sino por cuántas familias progresan"

Una prórroga bajo suspicasias

El pedido de prórroga fue ingresado el 23 de diciembre de 2025, apenas días antes de la cena privada entre Zhihua Yang y el presidente interino José Jerí,. El encuentro, realizado en un restaurante vinculado a empresas de Yang, generó suspicacias sobre posibles gestiones informales.

Tano el presidente Jerí como el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, defendieron que la reunión fue "casual" y no planificada, mientras que Bravo insistió en que la decisión del ministerio se tomó estrictamente bajo criterios técnicos y legales, aunque diversos sectores han comenzado a indagar si es que todo responde a la presión mediática producto de la revelación de las reuniones.

MINCUL denuncia expresiones racistas contra pasajeros del Metropolitano durante transmisión de Sideral
Lee también

MINCUL denuncia expresiones racistas contra pasajeros del Metropolitano durante transmisión de Sideral

La ejecución de la carta fianza contra Hidroeléctrica América marca un punto de quiebre en la relación entre el Estado y el empresario Zhihua Yang. El rechazo del pedido de prórroga y la advertencia de ejecutar la carta fianza colocan al proyecto hidroeléctrico en una situación crítica. El desenlace será clave para definir la credibilidad del Gobierno en la supervisión de inversiones estratégicas.

Temas relacionados carta fianza Comisión de Fiscalización del Congreso hidroeléctrica América incumplimiento Luis Bravo de la Cruz Ministerio de Energía y Minas (Minem) Obras Zhihua Yang

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA