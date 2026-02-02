Dolor en la Bicolor: Pedro Gallese sufre momento de duelo tras fallecimiento de su madre

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol peruano atraviesa un momento de tristeza. Este lunes 2 de febrero se confirmó el sensible fallecimiento de Tatiana Quiroz Alosilla, madre de Pedro Gallese, arquero de la selección nacional. La noticia fue difundida por medios deportivos y rápidamente generó muestras de solidaridad hacia el portero, quien actualmente milita en el Deportivo Cali de Colombia.

Condolencias oficiales

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado en el que expresó sus "más sentidas condolencias" a la familia de Gallese, acompañando el mensaje con un lazo negro de luto.

"Elevamos una oración por su eterno descanso y nos unimos a su familia y amigos en estos momentos de profundo dolor", señaló la institución.

Fuerza, Pedro 🫂🕊️ pic.twitter.com/wLXMiKGczV — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) February 3, 2026

Por su parte, el club colombiano Deportivo Cali también se pronunció en redes sociales, manifestando su apoyo al jugador y destacando su rol como referente dentro y fuera de la cancha.

"Que el recuerdo de su amor y su legado permanezcan siempre en el corazón de quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida."

El Club Profesional Deportivo Cali S.A. lamenta profundamente el fallecimiento de la señora Tatiana Quiroz Alosilla, madre de nuestro jugador Pedro Gallese.



Extendemos un mensaje de solidaridad, fortaleza y acompañamiento en estos momentos difíciles a Pedro, a su familia, amigos... pic.twitter.com/eCdMgdKjbN — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) February 2, 2026

Gallese, de 36 años, es considerado uno de los pilares de la selección peruana en la última década. Su liderazgo y actuaciones memorables lo han convertido en símbolo de la "Bicolor". La pérdida de su madre ocurre en un contexto en el que el arquero se prepara para nuevos retos con la selección y su club, pero ahora deberá atravesar un proceso personal de duelo.

Solidaridad en redes y entorno deportivo

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, tanto de hinchas como de compañeros de profesión. Diversos futbolistas y exintegrantes de la selección compartieron palabras de aliento, resaltando la fortaleza y el carácter de Gallese.

La partida de Tatiana Quiroz Alosilla recuerda que detrás de cada figura deportiva hay historias personales y vínculos familiares que marcan su vida. El gesto de la FPF y de Deportivo Cali refleja la unión de la comunidad futbolística en momentos de dolor, reafirmando que el deporte también es un espacio de humanidad y solidaridad.

Pedro Gallese enfrenta hoy uno de los momentos más difíciles de su vida con la partida de su madre. La FPF, su club y la afición peruana se han unido en un mensaje de apoyo y respeto, acompañando al capitán de la selección en este tiempo de duelo.