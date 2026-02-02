Chiclayo: Mujer embarazada recibió disparo tras fallido atentado a transportista

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Los ataque extorsivos no paran en el país. Dos criminales intentaron asesinar a un transportista mientras se encontraba en marcha durante su recorrido por el centro poblado de Pampa Grande.

El ataque armado cayó sobre una mujer embarazada que se encontraba en el asiento de copiloto propiciando su traslado hacia un centro de salud donde logró dar a luz.

Disparo cayó sobre mujer embarazada

A plena luz del día, criminales intentaron acabar con la vida de un transportista mientras cubría la ruta del centro poblado de Pampa Grande del distrito de Chongoyape.

El ataque habría sido propiciado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, los cuales se acercaron mientras el vehículo se encontraba en marcha para disparar en contra del conductor.

El disparo cayó en la puerta del copiloto, asiento que venía siendo ocupado por una mujer embarazada. El proyectil rozó sobre la mujer embarazada y pasó cerca del conductor.

La mujer fue trasladada de emergencia a un hospital cercano para resguardar su vida y la de su hijo en vientre. Debido a la impresión del ataque, la mujer sufrió un shock emocional que posteriormente terminó por propiciar que dé a luz.

Conductor quedó ileso

En comunicación con Exitosa, el conductor del vehículo brindó su declaración tras el atentado armado en su contra. Afortunadamente resultó ileso tras el ataque.

El chofer indicó que se trataba de una motocicleta alta de color blanca. Precisó que se trató de un acto cobarde contra su persona. Situación que se repite en diversos puntos a nivel nacional.

Tras el atentado en su contra, el conductor se dirigió hacia la Divincri Chiclayo para sentar la denuncia por el ataque armado. Las autoridades policiales indicaron que ya se había iniciado la investigación policial en contra de los presuntos autores del crimen.

El móvil del ataque aún es materia de investigación mas la principal hipótesis es que se trataría de un ataque extorsivo o cobro de cupos hacia transportistas en Chiclayo.

