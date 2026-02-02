Juan Sheput sobre contratación de cinco allegadas a Jerí: "El presidente está cometiendo dos delitos"

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el candidato al Senado por el partido País Para Todos, Juan Sheput, manifestó que el presidente José Jerí habría incurrido en los delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias tras revelarse que cinco allegadas del mandatario obtuvieron contratos con el Estado.

Dos delitos por contrataciones

El candidato como diputado, Juan Sheput, precisó que los contratos obtenidos por cinco allegadas al presidente José Jerí tras visitarlo en Palacio de Gobierno constituye un acto "completamente irregular".

El destape periodístico del dominical Cuarto Poder reveló que tras la visita de estas mujeres al presidente Jerí estas obtuvieron contratos en diferentes puestos del Estado. Parte de estas reuniones ocurrieron fuera de horario laboral, feriados o fines de semana.

Sin embargo, un hecho agravante sería el posicionar a las allegadas del presidente en puestos que requieren de competencia, capacidad y trayectoria desde el sector privado. "En ninguno de los empleos se les ha exigido algún tipo de experiencia que avale", resalta Sheput.

"Creo yo que el presidente de la República está cometiendo dos delitos: negociación incompatible y tráfico de influencias, ambos podrían hacer que ese señor que está en la Presidencia pueda tener hasta nueve años de cárcel", precisó.

El candidato al Senado indicó que nada impide que la Fiscalía actúe de inmediato para determinar si ha existido algún tipo de favor en estas contrataciones o de tratarse de "un caso vergonzoso en el cual la amistad íntima ayuda a conseguir puestos de trabajo".

Somos Perú en la mira

Sheput resaltó que el partido Somos Perú, del cual Jerí es partidario, está pasando desapercibido en la calificación de corrupción, sin embargo, la reciente revelación periodística los pone en la mira.

"Algunas de las señoritas que están afiliadas han trabajado en los despachos de los congresistas de Somos Perú", indicó.

Además, resaltó que no serían las primeras contrataciones irregulares de allegadas a Jerí en puestos en el Estado. Esta situación estaría "bajando en niveles impresionantes" la figura presidencial. "Lo que está haciendo Jerí es ensuciar la Presidencia de la República con su comportamiento".

Asimismo cuestionó la permanencia del jefe de Estado en el cargo por auspicio de los partidos políticos que ejercen poder desde el Congreso de la República.

