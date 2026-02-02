Ministro Vicente Tiburcio asegura que plan de seguridad nacional está en "fase final"

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso y aseguró que el plan de seguridad nacional se encuentra en su "fase final". Según sus declaraciones, el documento será presentado en los próximos días, pese a que inicialmente estaba previsto para enero.

"Estamos en la fase final, que vamos a dar a conocer en el transcurso de estos días que debemos estar terminando".

Tiburcio aseguró que el plan se revelaría a la prontitud, ante los cuestionamientos por la demora. Al ser consultado sobre las razones del retraso, explicó que el plan requiere "todo un proceso de desarrollo" y que se busca garantizar un diseño integral antes de su publicación.

"Afinando detalles"

Dos días antes, el presidente interino José Jerí también fue cuestionado por la demora en la revelación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, cuya presentación se había aplazado en varias ocasiones durante enero. Jerí aseguró que el plan se encuentra en su etapa final y que el Ejecutivo está "afinando detalles" antes de ponerlo en vigencia.

Durante la clausura de la Reunión de Comando Policial 2026, Jerí destacó que el Gobierno ya tiene "la ruta mucho más clara" y prometió que el plan será una herramienta potente para enfrentar la inseguridad. Sin embargo, las críticas persisten por los retrasos y la falta de resultados inmediatos.

Arresto domiciliario de empresarios chinos

En paralelo, Tiburcio se refirió al caso de Ji Wu Xiaodong, empresario chino con orden de arresto domiciliario desde hace dos años por presunta pertenencia a una organización dedicada a la tala ilegal de árboles en Madre de Dios.

El ministro reconoció que la medida recién comenzó a cumplirse desde enero de este año, y que actualmente efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) resguardan los exteriores de su vivienda para garantizar el cumplimiento de la disposición judicial. El hecho refleja las dificultades en la implementación de medidas cautelares y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión policial.

Tanto las declaraciones de Tiburcio como las de Jerí reflejan la presión creciente sobre el Ejecutivo para responder a la crisis de inseguridad. La demora en la presentación de los planes genera dudas sobre la capacidad de gestión, mientras casos como el de Ji Wu Xiaodong evidencian la necesidad de fortalecer la coordinación entre justicia y policía.