José Luna: "López Aliaga usa de manera miserable memoria de Lucho Castañeda para captar votos"

Rodeado de cientos de simpatizantes congregados en Juliaca, Puno, el candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, afirmó que Rafael López Aliaga utiliza "de manera miserable" la imagen de Luis Castañeda Lossio con el fin de captar votos.

Rápidamente pasó a narrar un hecho que por años guardó en secreto por respeto a Castañeda Lossio. "Cuando se murió Lucho, la Municipalidad hizo un velorio con sus amigos. Cuando llego López Aliaga, los hijos de Castañeda lo botaron. Su arreglo floral lo destrozaron y lo tiraron a la basura" reveló.

"Este miserable que utiliza el nombre de Lucho Castañeda para captar votos en Lima ya llegó al colmo. He guardado las formas, la compostura, por respeto a la familia de Lucho, pero este miserable no tiene nombre cuando miente. A él lo botaron del velorio los hijos de Lucho Castañeda", aseveró.

Luna Gálvez asegura que las decenas de personas que estuvieron en el velorio del tres veces alcalde de Lima y líder de Solidaridad Nacional fueron testigos del hecho.

Asimismo, el candidato de Podemos Perú se refirió a los recientes ataques proferidos por López Aliaga quien insulta cuando se le cuestiona por haber entregado una obra de casi 300 millones de soles a la empresa china Gezhouba, pese a sus señalamientos de corrupción.

Pepe Luna reafirmó que el candidato de Renovación Popular "miente en todo lo que dice, ataca, terruquea y a todos les dice delincuentes. Y aquel que lo encara y pide que rinda cuentas, lo ofende. Es un miserable, ya no tiene nombre".

Reta a debate en Puno y afirma deben reabrirse investigaciones por muertes

En otro momento, Luna Gálvez retó a los candidatos de derecha a sostener un debate en Puno. "Que vengan los que terruquean, los que dividen, los que dicen asesino, miserable, delincuente, ¿cómo los van a recibir en Puno?, enfatizó.

Asimismo, exigió que se retomen las investigaciones contra los responsables de los asesinatos durante las protestas del gobierno de Dina Boluarte.

"Tienen que pedir perdón a Puno, tienen que pagar por los muertos. Esto no puede quedar impune, tenemos que reabrir el caso, investigar y llegar hasta las últimas consecuencias, pero Dina tiene que pagar esas muertes", puntualizó.