Jaime Bayly CRITICÓ DURAMENTE a Gustavo Petro por generar tensión limítrofe entre Perú y Colombia: "Es patético"

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En los últimos días, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó una gran polémica al señalar que el gobierno peruano ha invadido parte de su territorio ubicado en la Amazonía. De acuerdo a sus declaraciones, la isla Santa Rosa, habitada por peruanos, estaría dentro de su soberanía.

Jaimy Bayly arremete contra Gustavo Petro

Como era de esperarse, estas declaraciones incomodaron en nuestro país por parte de diferentes personajes de la política. En primer lugar, ministros como el de Relaciones Exteriores, Justicia y otras carteras rechazaron las palabras del mandatario colombiano calificándola de impertinentes.

Ahora, el escritor Jaime Bayly también se sumó a la ola de críticas contra Gustavo Petro. El también periodista señaló que dichas declaraciones son patéticas y que su gestión al frente de Colombia.

"Leo también que Petro hace amenazas al Perú, dice que el Perú le ha ocupado una isla, un territorio colombiano. Lo de Petro realmente es patético, ¿no? Es patético, va de mal en peor, ¿no?", indicó en un video publicado en redes sociales.

No ganará la izquierda

Según indican algunos opositores del presidente colombiano, Gustavo Petro habría armado todo este escándalo internacional para distraer ciertas críticas por su gestión. Incluso indicaron que habría una intensión de ganar más adeptos de cara a las próximas elecciones presidenciales a celebrarse en la nación cafetera.

Esto fue refutado por Jaime Bayly quien aseguró que, gracias a las inconsistencias durante su gestión, ve muy complicado que la izquierda vuelva a imponerse en Colombia.

"Las elecciones en Colombia se perfilan como unas en las cuales se ve altamente improbable que gane la izquierda, por el mal trabajo que ha hecho Petro", añadió.

Petro agudiza la crisis

Lejos de poner paños fríos a la situación Gustavo Petro reafirmó su postura respecto a la polémica con la isla Santa Rosa asegurando que Perú violó el tratado de Río de Janeiro. Así lo dio a conocer durante su discurso oficial durante la ceremonia de conmemoración de la Batalla de Boyacá.

"La isla de Santa Rosa no es una extensión de la isla de Chinería. La isla de Santa Rosa surgió nueva y al surgir nueva el tratado dice que los dos gobiernos deben ponerse de acuerdo y Perú le ha sacado la maleta", precisó.

De esta manera, Jaime Bayly criticó duramente las recientes declaraciones de Gustavo Petro que han provocado tensiones entre Colombia y Perú. El escritor calificó de 'patético' el comportamiento del mandatario.