Christian Cueva se sincera y aclara sobre su salida de Emelec: "Se habló que me había peleado"

23/12/2025

¡Habla el 'Aladino'! En diálogo con Exitosa, el futbolista Christian Cueva, flamante fichaje de Juan Pablo II College, se sinceró sobre el motivo que tuvo para salir de Emelec. Además de negar alguna confrontación con la directiva, aseguró que no se arrepiente de haber llegado al club ecuatoriano.

Se fue en buenos términos

De acuerdo al mediocentro, su salida de los 'eléctricos' no se dio por una pelea con la dirigencia, como se especuló en su momento. Confirmó que la razón de su salida se debió a la crisis financiera que atraviesa la entidad, que le impidió cumplir con el pago de su salario, por lo que decidió rescindir su contrato.

"Es algo que quería aclarar. Se habló que siempre me peleaba y yo respeto los comentarios, pero el fondo solo lo sé yo, de cada lugar de donde salí. En este caso, conversé con la directiva, el tema económico no estaba pasando bien el club, pero me ilusioné, llegué y no me arrepiento", manifestó 'Cuevita'.

Tras su salida de Emelec, fichó de forma rápida y sorpresiva con Juan Pablo II College, cuadro que debutó en la Liga1 en el 2025 y que logró mantener la categoría. Dio lugar al ex entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, quien asegura lo marcó y le dejó un aspecto que toma en cuenta cuando toma una decisión.

"Fue rápido, la verdad. Cuando se me habló del proyecto me gustó, también se habló del lado humano, que es algo que valoro mucho, quien hizo eso conmigo fue Ricardo Gareca, por eso me gustó mucho lo que se planificó para el 2026", sostuvo.

El objetivo de Juan Pablo II

Con respecto a lo que espera con su nuevo equipo, indicó que se está conformando un buen equipo para pelear arriba y no descarta ser un aspirante al título. Elogió las instalaciones del cuadro de Chongoyape y no sabe si se trasladará a otra sede cuando enfrente a Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal.

"Buscar siempre pelear arriba, campeonar, estoy con mucha confianza, no confiado, en lo que se está armando. No sé si en los partidos con los equipos grandes, pero naturalmente, he ido a visitar la villa, el estadio, muy bonito, un complejo donde realmente, es lo que se tiene que hacer en Perú para que crezcamos", mencionó.

