Presidente José Jerí participó en campaña que busca promover hábitos responsables con la pirotecnia

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre el uso de la pirotecnia en las fiestas de fin de año, el presidente de la República, José Jerí, participó en una campaña que incentiva el uso responsable de estos materiales. Esta iniciativa busca concientizar sobre cómo afecta a las mascotas y a algunos grupos humanos.

Una celebración más amigable

La campaña 'Econavidad: Más amor, menos ruido' fue organizada por el Ministerio del Ambiente en el interior de Palacio de Gobierno. La finalidad es que la celebración de la Navidad y el Año Nuevo sea con hábitos responsables sin pirotecnia sonora, con menos plástico y un consumo más consciente.

"Es un mensaje que debemos transmitir a todos para evitar que nuestras mascotas sufran, por lo que invitamos a la población a ser consciente con quienes nos brindan su amor incondicional. Además, en la búsqueda de reducir el impacto al medioambiente, evitemos el uso de plásticos de un solo uso en estas fiestas", indicó el mandatario.

Los animales como perros y aves, suelen verse afectado por el estallido de pirotécnicos, al tener mayor sensibilidad auditiva, causándoles estrés, angustia y pánico. Las personas con autismo, problemas respiratorios o cardiovasculares, también se ven perjudicadas por el ruido.

En adición, la iniciativa quiere fomentar el consumo responsable mediante la entrega de regalos sostenible y eco amigables, sin la necesidad de uso de empaques que generen residuos innecesarios. De este modo, el Ejecutivo reafirmó su compromiso con la gestión ambiental responsable y el cuidado del planeta.

Ferias de pirotecnia autorizadas en Lima

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) ha autorizado cuatro ferias donde se venden pirotécnicos que cuentan con certificación oficial. Dos de ellos se encuentra en Lima Norte, otra en el Rímac y uno más en Lima Sur.

Fireworks San Sebastián S.A.C.: Av. Pachacútec n.° 4953, pasaje San Francisco, en Villa María del Triunfo .

. Fireworks San Sebastián S.A.C.: Jr. Tumbes n.° 250-254-258, en Rímac .

. Avenida Panamericana Norte (dentro del vivero municipal), parcela J, Urbanización Pro, quinto sector, III etapa, Los Olivos .

. Avenida Alfredo Mendiola, cuadra 57, sin número, Mz. K, lote 4-B, Infantas II Etapa, cruce con avenida Universitaria, Los Olivos.

