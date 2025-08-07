Petro agudiza disputa por la isla Santa Rosa: "Colombia no reconoce la soberanía de Perú"

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reavivó la polémica limítrofe entre el Perú y la nación que dirige luego de acusar a nuestro gobierno de apoderarse de parte de su territorio. Ahora, durante las conmemoraciones a la Batalla de Boyacá, al mandatario reafirmó su postura y señaló que se violó el Tratado de Río de Janeiro.

Como se recuerda, el polémico jefe de Estado publicó un extenso comunicado en sus redes sociales afirmando que los peruanos se habían apropiado de la isla Santa Rosa la cual señaló que le pertenecía.

Gustavo Petro reaviva polémica entre Perú y Colombia

Lejos de poner paños fríos a la situación que se vive por estos días, Gustavo Petro y toda su comitiva oficial asistió hasta Leticia donde brindó un nuevo mensaje sobre la tensión limítrofe entre Colombia y Perú.

Tal como explicó en sus redes sociales, el presidente colombiano considera que el gobierno liderado por Dina Boluarte ha tomado posesión de la isla Santa Rosa a pesar de que ese punto en específico es parte de su soberanía.

"Colombia tenía derecho al acceso libre al Amazonas e incluso a una navegabilidad multinacional. ¿Qué va hacer Leticia si no tiene río? ¿A dónde irán sus familias? Si una línea en la tierra a lo largo de lo que hoy es el río Amazonas será la frontera con Perú. Yo creo que ese destino no es el que se trazó en el tratado de 1934. No se ha cumplido el tratado, Perú lo violó", indicó.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremetió nuevamente contra el Perú, señalando que nuestro país no ha cumplido con el Tratado de Río de Janeiro. Ello respecto a la soberanía de la isla Santa Rosa, la cual considera no es una extensión de Chinería.



