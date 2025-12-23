¿Indirecta a Pamela López? Pamela Franco: "Estoy enfocándome en mí misma, no me comparo ni compito con nadie"

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En entrevista con Exitosa, la cantante de cumbia Pamela Franco aseguró que no se compara ni compite con nadie, señalando que está enfocada en sí misma.

Pamela Franco está enfocada en sí misma

Pamela Franco continúa consolidándose en el rubro de la cumbia y junto con su pareja Christian Cueva han estrenado una nueva canción titulada "El perro del hortelano", cuyo autor es Carlos Rincón.

Al ser consultada si es que el tema musical tiene algún tipo de indirecta dejó bien en claro que no. Adicionalmente, reveló que es un tema inédito el cual se lo presentó el creador y que tras ello la letra le "gustó muchísimo" y que le pareció "súper alegre".

En esa línea, enfatizó que se encuentra enfocada en sí misma y que no cuenta con razones para competir ni compararse con otras figuras del ambiente artístico. Ello, en un escenario en el que se ha puesto de moda las canciones con indirectas porque recordemos que hace semanas Pamela López y Paul Michael estrenaron 'La Clandestina'.

"Es una canción con doble sentido, pero no tiene... Yo la verdad no hago indirecta, yo hago música porque me estoy abriendo camino y es muy grande no quiero hacer una canción para que pegue un ratito", manifestó la intéprete de 'Dile la verdad'.

Adicionalmente, expresó que la intención de esta canción, la cual calificó de "alegrona, súper divertida", es que la gente se divierta debido a que cuenta con una letra "pegajosa" y que inclusive "da risa".

¿Christian Cueva cantará junto a Dilbert Aguilar?

En otro momento, Christian Cueva, quien acompañó a Pamela Franco en esta entrevista, señaló que si bien su rubro es el fútbol ahora se encuentra acompañnado a la cantante en los escenarios.

En tal sentido, anheló que le gustaría cantar con el 'pequeño gigante de la cumbia' Dilbert Aguilar e inclusive se animó a revelar que ha sostenido conversación con él sobre una futura colaboración.

"Con mi tío Dilbert hemos conversado personalmente, hemos quedado en que vamos a dar una sorpresa y yo lo hago con todo gusto la verdad porque admiro mucho también su carrera", sostuvo 'Aladino'.

Como vemos, la cantante de cumbia Pamela Franco aclaró que el tema que ha estrenado junto a Christian Cueva, "El perro del hortelano", no tiene un índole de indirecta a alguien, sino que por el contrario es una canción alegre y divertida. Además, sostuvo que se encuentra enfocada en sí misma por lo que no compite ni se compara con nadie.

