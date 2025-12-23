Año Escolar 2026: ¿No has actualizado el DNI de tu hijo? Reniec alerta paso previo a la matrícula

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el inicio del proceso de Matrícula para el Año Escolar 2026, muchos padres de familia de colegios públicos y privados se preparan para cumplir con los requisitos solicitados por los diversas instituciones educativas en el territorio peruano.

Ante ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) precisó que para completar el proceso de matrícula es necesario el Documento Nacional de Identidad (DNI). Ya sea si se necesita renovarlo, solicitar un duplicado y otros servicios para garantizar una adecuada matrícula de los estudiantes.

Paso previo a la matrícula

En enero de 2026 se da inicio al proceso de matrícula escolar y el DNI es una cédula importante a presentar para simplificar los procesos de inscripción de los escolares.

En ese sentido, la jefa de Reniec, Carmen Velarde, consideró que los centros educativos deberían solicitar los DNI antes que las partidas de nacimiento al momento de realizar los diversos trámites de matrícula.

De esta manera, el paso previo a la matrícula es contar con el DNI vigente del menor de edad. Para ello, Reniec señaló los pasos si se necesita renovar, solicitar duplicado, verificar el estado del trámite y conocer los locales de recojo.

Se precisa que los familiares de los menores que realicen el trámite deberán de contar con el documento al momento de la matrícula de forma indispensable.

Renovación, duplicado y recojo de DNI

Respecto a la renovación del DNI de los menores hijos para matricularlos en los colegios que crean conveniente durante el Año Escolar 2026 se deberán seguir los siguientes pasos.

Realizar el pago: Cancelar los S/16.00 correspondientes al trámite con el código de tributo 00647 (este costo es válido hasta el 31 de diciembre del 2025). Se puede realizar el pago por medio de Yape , agente BCP , Banco de la Nación o Pagalo.pe.

(este costo es válido hasta el 31 de diciembre del 2025). Se puede realizar el pago por medio de , , o Pagalo.pe. Acercarse al Reniec: Ir hacia un centro de atención de Reniec o a un centro MAC con el menor para realizar el trámite. Este paso solo se puede realizar de forma presencial para validar la identidad del menor.

Entregar los documentos necesarios: DNI del declarante y presentar una foto actual del menor de edad. A partir de los 7 años de edad, la foto será tomada de manera gratuita en el Centro de Atención del Reniec.

Entregar el recibo de pago y recoger el DNI.

De haber perdido el DNI, Reniec precisa que se debe solicitar un duplicado para poder matricularse en cualquier institución educativa.

Acudir a un Centro de Atención del Reniec o en un centro MAC, donde se requiere obtener una cita previa. Menores de 17 años deben acudir con sus padres.

Pagar el duplicado en Yape: Para ello se debe solicitar un ticket de pago en este link y seleccionar el pago correspondiente. Desde Yape, ingresa a yapear servicios y colocar el número de ticket. Este pago también se puede hacer desde un agente BCP.

Pagar en el Banco de la Nación: Ingresar a pagalo.pe o acudir a una agencia BCP para realizar el pago de S/16.00 con el código 00647.

Sobre el recojo del DNI emitido, los ciudadanos pueden observar cómo va el trámite de renovación y si está al 100% en el portal de la Reniec.