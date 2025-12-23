Lambayeque: Árbol navideño es consumido por voraz incendio y reducido a cenizas tras un cortocircuito

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La víspera de la Nochebuena en el distrito de Mochumí, Lambayeque, se convirtió en una jornada de tristeza y desconcierto. El árbol navideño instalado en el parque principal, símbolo de unión y esperanza para la comunidad, quedó reducido a cenizas tras un incendio que se desató la noche del 22 de diciembre

El fuego comenzó en la estrella que coronaba la estructura y, en cuestión de minutos, las llamas envolvieron todo el árbol. Los vecinos, que se preparaban para celebrar en familia, observaron impotentes cómo los adornos y luces que habían sido encendidos apenas días atrás se consumían sin remedio.

El alcalde Luis Ventura Zurita señaló que la hipótesis más fuerte apunta a un cortocircuito eléctrico, descartando que se trate de un ataque.

Consternación vecinal

El parque, que había sido punto de encuentro y alegría desde el 10 de diciembre, se transformó en escenario de desolación. Los videos del árbol envuelto en llamas se viralizaron en redes sociales, multiplicando la sensación de dolor y recordando la fragilidad de las celebraciones frente a accidentes inesperados.

Riesgos eléctricos en fiestas

Los cortocircuitos en instalaciones navideñas son una de las principales causas de incendios en estas fechas. El uso de luces defectuosas, conexiones improvisadas y sobrecarga de tomacorrientes incrementan el riesgo de tragedias. Entre las recomendaciones oficiales para evitar este tipo de eventos destacan:

Revisar que las luces navideñas cuenten con certificación de seguridad y no tengan cables pelados.

y no tengan cables pelados. Evitar el uso de "cargadores múltiples" o extensiones sobrecargadas .

. No colocar adornos eléctricos cerca de materiales inflamables como papel o plástico.

Apagar las luces del árbol y decoraciones antes de dormir o al salir de casa.

Mantener un extintor doméstico accesible y conocer su uso básico.

El incendio en Mochumí no solo destruyó un símbolo navideño, sino que dejó en evidencia la vulnerabilidad de las celebraciones frente a descuidos eléctricos. La consternación de los vecinos refleja cómo un instante puede transformar la alegría en tristeza.

La tragedia debe servir como recordatorio de que la prevención es clave: revisar las instalaciones, evitar improvisaciones y seguir las recomendaciones de Defensa Civil puede marcar la diferencia entre una fiesta segura y un recuerdo doloroso. En estas fechas, la verdadera luz de la Navidad debe ser la de la prudencia y el cuidado colectivo.