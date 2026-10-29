Papa León XIV en Perú: se realizarán simulacros el 4 de noviembre en las sedes que visitará

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los preparativos para la visita del papa León XIV incluirán simulacros en todos los recintos que formarán parte de su recorrido por el país. Los ejercicios se desarrollarán el miércoles 4 de noviembre y permitirán poner a prueba la coordinación de las instituciones ante posibles situaciones de riesgo durante las celebraciones y encuentros programados del 11 al 16 de noviembre.

¿Qué situaciones se evaluarán en los simulacros?

Walter Gonzáles, especialista en Gestión del Riesgo de Desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), informó que se analizan amenazas como sismos, efectos del fenómeno El Niño, incendios, caída de estructuras y posibles atentados.

Para coordinar la respuesta se conformó un comando unificado de incidentes. Los simulacros se realizarán con las entidades involucradas en cada una de las sedes descentralizadas, como parte de las medidas de prevención para la visita papal.

El pontífice llegará el 11 de noviembre

Según el programa difundido, León XIV arribará a Lima el miércoles 11 de noviembre a las 5:30 p. m. Será recibido en la Base Aérea del Callao y posteriormente participará en una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno, donde visitará a la presidenta de la República.

Ese día también se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. El jueves 12 tendrá actividades en la Catedral de Lima y encabezará una vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

La agenda incluye Chiclayo, Cusco y Pucallpa

El viernes 13, el papa viajará a Chiclayo para celebrar una misa en las Pampas de Pimentel y sostener encuentros con representantes de la Iglesia y del ámbito universitario. El sábado 14 continuará con actividades religiosas, entre ellas una misa en Santa Cruz de Succhabamba.

El domingo 15 visitará Cusco, donde se reunirá con fieles en Saqsaywaman y rezará el Ángelus frente a la Catedral. Después se trasladará a Pucallpa para encontrarse con misioneros y representantes de pueblos amazónicos, y celebrar una misa en la Villa Deportiva Regional de Ucayali.

Las actividades serán gratuitas y habrá pases para Las Palmas

Monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional de la visita, confirmó que todas las actividades religiosas serán gratuitas. Los fieles deberán consultar los canales oficiales de la Iglesia peruana para conocer los procedimientos de acceso.

Para la misa de despedida, prevista el lunes 16 de noviembre a las 10:30 a. m. en la Base Aérea Las Palmas, los pases estarán disponibles del 5 al 8 de noviembre mediante Ticketmaster. Cada persona podrá solicitar hasta ocho entradas, personales e intransferibles. La organización espera al menos 1,2 millones de asistentes.