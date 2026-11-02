León XIV sorprende con su dominio del quechua: así aprendió el idioma durante su labor pastoral en Perú

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV no solo mantiene una estrecha relación con el Perú por los años que dedicó a su labor religiosa en el país, sino también por su interés en conocer las lenguas de las comunidades que acompañó.

Robert Prevost, nacido en Chicago, Estados Unidos, es reconocido por su capacidad para comunicarse en distintos idiomas , entre ellos el quechua, lengua ancestral que aprendió durante su trayectoria pastoral en territorio peruano.

Antes de llegar por primera vez al Perú en 1985, el entonces religioso ya dominaba el inglés, su idioma natal, además del italiano y el francés. Posteriormente, durante sus años de servicio en distintas localidades peruanas, fortaleció su español y se interesó por aprender una de las lenguas originarias más representativas de nuestro país.

De acuerdo con la información difundida por Vatican News, León XIV utiliza los idiomas que conoce dependiendo del contexto y de las personas a las que se dirige. El español, en particular, adquirió un significado especial debido a sus décadas de trabajo pastoral en comunidades latinoamericanas.

Los cinco idiomas que domina el papa León XIV

La formación académica y religiosa de Robert Prevost contribuyó a desarrollar sus habilidades lingüísticas. Su conocimiento del italiano se fortaleció durante sus estudios de derecho canónico en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Roma, mientras que su dominio del francés estuvo relacionado con sus raíces familiares, pues su abuela materna nació en El Havre, Normandía.

El español también se convirtió en una lengua fundamental durante su trayectoria. Su madre, Mildred Agnes Martínez, tenía ascendencia española y, posteriormente, sus responsabilidades religiosas en Chulucanas, Trujillo y Chiclayo le permitieron perfeccionar este idioma.

Según Vatican News, la Santa Sede reconoce que León XIV habla con fluidez cinco idiomas: inglés, español, portugués, francés e italiano. Además, su formación académica le permite leer textos en latín y alemán.

¿Cómo aprendió quechua durante sus años en Perú?

Uno de los aspectos menos conocidos de la trayectoria del pontífice es su acercamiento al quechua . Durante su segundo periodo en el país, entre 1988 y 1999, Prevost fue destinado a Trujillo para dirigir la primera casa de formación conjunta de los vicariatos agustinianos de Chulucanas, Iquitos y Apurímac.

Liliana Loayza Díaz, feligresa que lo conoció durante su permanencia en Trujillo, contó a EWTN News que llegó a escucharlo comunicarse en quechua y se sorprendió al descubrir que conocía esta lengua.

Posteriormente, cuando fue obispo de Chiclayo, decidió profundizar sus conocimientos mediante un curso virtual organizado por Cáritas. Janinna Sesa, exdirectora de Cáritas Chiclayo, recordó que Prevost participó en las clases y recibió un certificado de nivel básico.

Según explicó, este aprendizaje le permitió comunicarse con habitantes de zonas altoandinas donde el quechua es el principal idioma.

El interés de León XIV por aprender quechua refleja una faceta de su trayectoria pastoral vinculada con las comunidades peruanas. Su acercamiento a esta lengua originaria le permitió reducir las barreras de comunicación y fortalecer su relación con los fieles. En el Perú, más de 4,3 millones de personas hablan quechua, según datos del INEI correspondientes a 2021.