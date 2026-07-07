Jose Balcázar buscará dialogar con Roberto Sánchez para garantizar una transición ordenada

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente José Balcázar anunció que buscará conversar con Roberto Sánchez con el objetivo de facilitar una transición ordenada del poder. El mandatario sostuvo que el diálogo será importante para garantizar la estabilidad durante el proceso de transferencia presidencial y evitar conflictos en el cambio de gobierno.

Durante una entrevista, señaló que tiene previsto convocar a Sánchez para dialogar sobre el respeto al proceso de transición y expresó su confianza en que ambas partes puedan contribuir a un traspaso pacífico.

"Me gustaría hablar con Roberto Sánchez para que acepte una transmisión ordenada. Voy a convocarlo y veremos si logramos convencerlo", manifestó Balcázar.

Ratifica cumplimiento de protocolos

Consultado sobre la ceremonia de transferencia de mando, el jefe de Estado aseguró que cumplirá con todos los procedimientos establecidos y reiteró que respetará el resultado del proceso electoral. En ese sentido, indicó que la entrega de la banda presidencial se realizará conforme a la tradición democrática.

"Sí, por supuesto, la banda presidencial será entregada como corresponde. Debe ser un tránsito pacífico y ordenado, que es lo que espera el país", afirmó.

Asimismo, sostuvo que su administración dejará una gestión sin generar dificultades para el próximo gobierno. Según indicó, la transferencia se realizará con normalidad y bajo supervisión de los organismos competentes.

"Cuando los expresidentes hacen cola para ir presos, eso refleja una crisis moral. En nuestro caso, no hay ninguna queja de corrupción desde el Ejecutivo", enfatizó.

Defiende la gestión que deja

Durante la entrevista, Balcázar también defendió el trabajo realizado por su administración. Afirmó que el próximo gobierno recibirá una gestión ordenada y transparente, además de señalar que cualquier observación podrá ser revisada por la Contraloría.

"Estamos dejando una administración en azul y con una línea de transparencia. Por eso lo sometemos a la Contraloría, para que se verifique nuestra gestión", declaró.

El mandatario agregó que las eventuales observaciones relacionadas con compras públicas o procedimientos administrativos deberán ser evaluadas por los órganos de control, aunque aseguró que estas no responden a una política sistemática de corrupción dentro del Ejecutivo.

Asimismo, advirtió que el Perú enfrenta una crisis social y moral, al considerar que el crecimiento económico de los últimos años no ha beneficiado por igual a toda la población, situación que —según dijo— ha favorecido el incremento de la delincuencia. También recordó los casos de corrupción que involucraron a expresidentes y sostuvo que su gestión no enfrenta denuncias de esa naturaleza.

Finalmente, Balcázar reiteró que el objetivo de sus últimos días de gobierno será garantizar una transferencia de mando ordenada, apostando por el diálogo político y el cumplimiento de los procedimientos institucionales.