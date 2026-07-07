Wolfgang Grozo dialogó con Keiko Fujimori y cuestiona a Roberto Sánchez por condicionar reunión con presidenta electa

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La reunión entre la presidenta electa, Keiko Fujimori, y Wolfgang Grozo se prolongó por poco más de media hora. Al término del encuentro, el excandidato presidencial se pronunció sobre las condiciones planteadas por Roberto Sánchez para concretar un diálogo con la lideresa de Fuerza Popular, las cuales fueron expuestas durante una reciente conferencia de prensa.

Wolfgang Grozo se reúne con Keiko Fujimori

Tras la proclamación de los resultados oficiales que dan como ganadora de la segunda vuelta a Keiko Fujimori, la futura mandataria viene sosteniendo reuniones con diversos representantes de organizaciones y figuras políticas. En ese sentido, esta mañana la lideresa de Fuerza Popular se reunió con el excandidato presidencial, Wolfgang Grozo.

"No puede haber ningún condicionamiento de nadie, bajo ninguna situación, ahí ya linda de algo que no corresponde dentro de la libertad de acción que debe tener en este caso quien desde el 28 de julio va a estar al frente del país", afirmó.

En ese sentido, Grozo se pronunció por las declaraciones del excandidato presidencial por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez que en una conferencia de prensa mencionó que, una condición para un eventual diálogo con la lideresa de Fuerza Popular y actual presidenta electa, Keiko Fujimori, sería la libertad del expresidente de la República, Pedro Castillo.

"Lo que debemos hacer todos los peruanos es apoyar por la gobernabilidad y porque el éxito de quien en este momento ha sido elegida presidente del país tenga todas las posibilidades, competencias y capacidades para hacerlo (...) una vez ratificado quien está al frente del país que es Keiko Fujimori todos debemos ir en apoyo, más allá de las ideologías", enfatizó.

Keiko publica los temas tratados en la reunión con Wolfgang Grozo

Siguiendo esa línea, la presidenta electa publicó en sus redes sociales los temas tratados en la reunión, enfatizando en que han intercambiado ideas sobre los desafíos que enfrenta el país.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el excandidato presidencial Wolfgang Grozo, con quien intercambió ideas sobre los desafíos del país y la importancia de promover el diálogo y la unidad con una visión de futuro. pic.twitter.com/aa8byb6Itw — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 7, 2026

"La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el excandidato presidencial Wolfgang Grozo, con quien intercambió ideas sobre los desafíos del país y la importancia de promover el diálogo y la unidad con una visión de futuro", mencionó el comunicado.

Finalmente, estos vínculos entre distintas figuras políticas y Keiko Fujimori, como Wolfgang Grozo, tienen como finalidad promover una diversidad de propuestas en favor del país durante su mandato, el cual se encuentra en etapa de transición y se iniciará el próximo 28 de julio de este año.