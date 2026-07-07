Indira Huilca tras triunfo de Keiko Fujimori: "Para ganar ha tenido que capturar instituciones"

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones a Exitosa, la diputada electa de Ahora Nación, Indira Huilca, cuestionó el resultado electoral y afirmó que la victoria de Keiko Fujimori habría tenido un alto costo institucional.

Indira Huilca se refiere al triunfo de Keiko Fujimori

La diputada electa de Ahora Nación, Indira Huilca, cuestionó el resultado de las recientes elecciones y sostuvo que la victoria de Keiko Fujimori habría implicado un elevado costo para la institucionalidad democrática del país. La legisladora afirmó que el fujimorismo habría impulsado una serie de cambios en las reglas del sistema político con el objetivo de asegurar su retorno al poder.

"Esta es una elección en la que la señora Fujimori nuevamente puede sentir que ha triunfado, pero ¿a qué costo? Al costo de destruir la democracia del país porque para ganar ella lo que hace previamente es capturar instituciones, desmantelar el régimen político, instalar una bicameralidad a su gusto y a su antojo. Lo que ha tenido que hacer es cambiar las leyes electorales, incluso cuando el proceso electoral ya estaba convocado", afirmó la diputada.

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En ese sentido, la diputada electa señaló que hace dos semanas se modificó la ley electoral para las elecciones regionales y municipales. Según indicó, dicho cambio se realizó después de que las listas ya habían sido inscritas y sostuvo que, de no haberse efectuado esa modificación, el partido Fuerza Popular habría perdido su inscripción.

La parlamentaria electa también cuestionó el desempeño del Congreso en los últimos años y atribuyó al fujimorismo la consolidación de prácticas que, a su juicio, han deteriorado el funcionamiento del Poder Legislativo. En ese sentido, sostuvo que esa agrupación política cuenta con experiencia en el manejo del Parlamento y ha promovido una dinámica basada en intereses particulares.

"El fujimorismo lo que tiene es una experiencia respecto a cómo funciona el Parlamento. En el Congreso se han acostumbrado a que todo se compra, todo se vende. En estos últimos años han duplicado el tamaño del personal parlamentario, han generado esta dinámica perversa que no existía antes", enfatizó.

Asimismo, afirmó que durante los últimos años se incrementó considerablemente el número de trabajadores del Congreso y se instauraron beneficios económicos que anteriormente no existían. De acuerdo con Huilca, estas decisiones habrían contribuido a consolidar mecanismos de negociación política dentro del Legislativo.

Finalmente, estas declaraciones de Indira Huilca, se dan en un contexto marcado por los recientes resultados oficiales que dan a Keiko Fujimori como la presidenta electa de la República.