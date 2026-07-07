José Balcázar a tres semanas de culminar su mandato: "Queremos dejar cuentas claras"

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente José Balcázar aseguró que su gestión apunta a realizar una transferencia ordenada y transparente al próximo gobierno, evitando decisiones que puedan generar un impacto negativo en la economía nacional.

En declaraciones con Exitosa, el mandatario descartó cualquier omisión respecto al reconocimiento de la presidenta electa y precisó que ese proceso se cumplió conforme corresponde. Asimismo, aclaró que su conversación con el congresista Roberto Sánchez no guarda relación con dicho reconocimiento, sino que responde a temas previos vinculados a la gestión pública.

Deuda social en debate

Balcázar explicó que durante la reunión con Sánchez se abordó principalmente la preocupación por la denominada deuda social, en especial aquella vinculada a maestros cesantes, jubilados y docentes universitarios. En ese sentido, indicó que se han evaluado diversas cifras relacionadas tanto a proyectos como a obligaciones pendientes del Estado.

Según detalló, existe consenso en que estos pagos debieron ser más amplios, incluso contemplando desembolsos en un solo tramo para ciertos sectores. Sin embargo, remarcó que estas decisiones deben responder a criterios técnicos y a la disponibilidad de recursos.

"Sabemos que debió ser mucho más extensiva, por ejemplo, el pago inmediato de los maestros cesantes y jubilados, así como de los profesores universitarios, pero todo tiene una explicación financiera y económica", manifestó el jefe de Estado.

Crédito suplementario en discusión

En ese contexto, el mandatario se refirió al debate sobre el crédito suplementario que actualmente se discute en el Congreso. Durante la entrevista, se le mencionó a Balcázar que el monto en evaluación supera los 4,000 millones de soles, mientras que algunos sectores del Parlamento plantean que este se incremente hasta más de 9,000 millones.

Al respecto, Balcázar señaló que existen distintas posturas técnicas sobre la viabilidad del presupuesto adicional. No obstante, defendió la capacidad del equipo económico del Ejecutivo y el sustento de la propuesta presentada.

Además, destacó que el dictamen fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Presupuesto, donde —según dijo— se absolvieron todas las interrogantes planteadas por los congresistas durante las sesiones de trabajo.

En esa línea, reiteró el compromiso de su gestión con la estabilidad económica del país y con una transición responsable. "Nosotros queremos dejar cuentas claras y no propiciar una situación económica que perjudique al nuevo gobierno", enfatizó.

Finalmente, el proyecto continúa su evaluación en la Comisión Permanente del Congreso, instancia en la que se definirá su eventual aprobación en los próximos días.