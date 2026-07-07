Camioneta que trasladaba escolares vuelca y deja once estudiantes heridos en Moquegua

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La jornada escolar de once estudiantes terminó convirtiéndose en una emergencia luego de que la camioneta que los trasladaba hacia su centro educativo se accidentara la mañana de este viernes en la carretera Arequipa-Puquina, en la región Moquegua.

El hecho se registró cerca de las 8:00 a. m. en el sector Pampa de Uzuña, cuando el vehículo circulaba por el kilómetro 177 de la vía. A pocos minutos de llegar a la institución educativa Virgen del Carmen, la unidad salió de la carretera y terminó cayendo por una pendiente de aproximadamente cinco metros.

Los alumnos, cuyas edades van desde los 7 hasta los 15 años, se dirigían a clases como parte de su rutina diaria. Aunque residen en el distrito arequipeño de Polobaya, asisten a un colegio ubicado en la comunidad de Talamolle, en el distrito de Puquina, debido a la cercanía entre ambas localidades.

Vehículo volcado, Moquegua

Menores fueron evacuados a hospitales

Tras el accidente, personal de emergencia y pobladores de la zona brindaron apoyo para auxiliar a los ocupantes del vehículo. Los once escolares fueron trasladados al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, donde recibieron atención médica por diversas lesiones.

El conductor de la camioneta, Clemente Cuti, también sufrió heridas durante el accidente. Inicialmente fue ingresado al mismo hospital; sin embargo, posteriormente fue derivado al Hospital Goyeneche debido a la alta demanda registrada en el área de Emergencias.

De manera preliminar, una docente informó que tres de los estudiantes presentan lesiones de mayor gravedad y permanecen bajo observación médica, mientras el resto continúa siendo evaluado por el personal de salud.

Autoridades investigan el origen del despiste

Las primeras diligencias apuntan a que una falla mecánica habría ocasionado que el conductor perdiera el control de la camioneta. No obstante, esta hipótesis aún deberá ser confirmada por las investigaciones que realiza la Policía Nacional.

El vehículo era utilizado diariamente para trasladar a los escolares desde Polobaya hasta su institución educativa, ya que en esa ruta no existe un servicio de transporte público permanente que cubra el recorrido.

El accidente volvió a poner sobre la mesa las dificultades de movilidad que enfrentan las familias de zonas alejadas para garantizar la asistencia de los menores a clases. La falta de alternativas de transporte obliga a muchos estudiantes a depender de vehículos particulares para llegar a sus colegios, una situación que incrementa los riesgos durante sus desplazamientos.