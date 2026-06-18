José Balcázar cancela viaje a Francia y retorna al Perú tras encuentro con el papa León XIV en Roma

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José María Balcázar, conversó en exclusiva con Exitosa confirmando que el Papa León XIV regresará al Perú sobre la primera quincena de noviembre. El mandatario reveló esta noticia luego de su encuentro personal con el Sumo Pontífice en Roma donde hablaron de diferentes temas del país.

Durante esta entrevista, el jefe de Estado confirmó que su viaje posterior a Francia quedó cancelado para regresar lo más pronto posible a nuestro territorio. De acuerdo a lo que indicó, esta misma noche tomará un vuelo con destino a Lima para retomar sus funciones en Palacio.

Balcázar cancela viaje a Francia y regresa el Perú inmediatamente

El presidente José María Balcázar hizo esta aclaración en medio de la polémica que se generó precisamente por su viaje a Roma para su visita oficial al Papa León XIV. Y es que en un inicio, el mandatario señaló que esta travesía al Vaticano sería postergado para atender las convulsiones sociales en el país a raíz de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales.

Sin embargo, el presidente terminó viajando el viernes por la noche rumbo a Roma prácticamente en la misma fecha que había sido anunciada semanas atrás. Ante ello, el jefe de Estado señaló que tuvo que partir hacia Roma tal como se dio ya que de no hacerlo no habría podido llegar a su encuentro con el Sumo Pontífice.

Eso sí, José Balcázar dejó en claro que el viaje a Francia que debía darse luego de la entrevista con León XIV quedó cancelada por poder cumplir con el plazo otorgado por el Congreso y poder retornar al Perú a la brevedad posible.

🇵🇪🇻🇦 En la Ciudad del Vaticano, el presidente José María Balcázar sostuvo una audiencia oficial con el papa León XIV para extenderle la invitación formal de visitar el Perú, encuentro en el que el santo padre confirmó su llegada para la primera quincena de noviembre.



Durante la... pic.twitter.com/oD9ulPgx1O — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) June 18, 2026

"Yo rechacé el viaje a Francia y he llegado con la justa para el encuentro con el Papa. He salido 11 de la noche del lunes y he llegado luego de 16 horas, además de 5 horas de retraso en el aeropuerto de Barajas ya que las conexiones no son fáciles. De tal manera que he llegado preciso y retorno ahora por la noche", indicó a nuestro medio.

León XIV visitará distintas ciudades del Perú

Es importante señalar que durante la charla con Exitosa el actual presidente reveló que el Santo Padre no solo visitará Lima y Chiclayo sobre la primera quincena de noviembre. De acuerdo a lo señalado, el líder de la iglesia católica estará en ciudades como Cusco, Pucallpa y otras que aún están por ser confirmadas.

En resumen, José María Balcázar anunció que su viaje a Francia fue cancelado por lo que regresará al Perú en las próximas horas tras su encuentro con León XIV.