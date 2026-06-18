José Balcázar y el papa León XIV se reunieron en el Vaticano: Estas son las primeras fotografías del encuentro

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV recibió en audiencia privada al presidente de la república José María Balcázar, quien se encuentra en una visita oficial a el Vaticano. Al finalizar esta reunión se publicaron las primeras fotografías de ambos.

Balcázar y León XIV se reúnen en el Vaticano

Este jueves, 18 de junio, se llevó a cabo el encuentro esperado entre el mandatario peruano y el sumo pontífice. En declaración exclusiva para Exitosa, Balcázar Zelada calificó que la asamblea con el máximo líder de la Iglesia Católica fue "fructífera".

Acotó que si bien en un principio iban a sostener un diálogo no tan extenso, este se prolongó por "casi hora y media" y según señaló abordaron diversos temas sobre todo sobre su visita al Perú que reveló se daría durante la primera quincena de noviembre.

La Presidencia del Perú, a través de sus canales oficiales, se encargó de publicar las primeras fotografías de esta junta. En estas se les observa a ambos saludándose, sentados frente a frente y junto a toda la delegación del Despacho Presidencial que acompañaron al actual jefe de Estado de Perú hasta Roma.

Este post estuvo acompañado de un mensaje en el que se señaka que el santo padre "expresó su gran entusiasmo" por volver al país y que "transmitió un profundo mensaje de unidad para todos los peruanos orando por la paz, el respeto a los derechos humanos y el bienestar de la nación".

🇵🇪🇻🇦 En la Ciudad del Vaticano, el presidente José María Balcázar sostuvo una audiencia oficial con el papa León XIV para extenderle la invitación formal de visitar el Perú, encuentro en el que el santo padre confirmó su llegada para la primera quincena de noviembre.



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José Bálcazar confirma visita de León XIV al Perú

El presidente José María Balcázar en conversación con nuestro medio confirmó que el papa León XIV arribará a territorio nacional en la primera quincena de noviembre e inclusive se animó a revelar cuáles serían las regiones que visitaría durante su estadía aquí.

"Llegará al Perú cuyos puntos principales (de visita) serían Lambayeque o sea Chiclayo donde ha estado mucho tiempo y luego también Piura, Sullana. Luego se iría a Cusco también, entre los puntos está Pucallpa. Esos los más centrales", manifestó.

En tal sentido, acotó que también se encuentra en la búsqueda para facilitar su probable llegada a los distritos altoandinos de Incahuasi y Cañaris, localizados en Lambayeque.

🔴🔵🚨#EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar informó que el papa León XIV visitará el Perú en la primera quincena de noviembre de este año. Además, precisó algunos de los lugares que recorrerá el sumo pontífice durante su estadía en nuestro país.



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Al ser consultado si es que el sumo pontífice podría llegar a Trujillo, Balcázar explicó que hay un helicóptero localizado en Chiclayo que podría facilitar que pueda llegar a la ciudad norteña, por ahora, es una eventualidad.

Como vemos, el presidente de la república, José Balcázar y el papa León XIV sostuvieron una audiencia privada en el que se concretó que el santo padre visitará al Perú en la primera quincena de noviembre.