Transparencia ratifica integridad de la segunda vuelta presidencial y rechaza acusaciones de fraude electoral

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente al contexto político que se vive actualmente en el territorio nacional, la Asociación Civil Transparencia se pronunció luego de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el pasado domingo 7 de junio para brindar afirmar que según su observación en el país y el extranjero, el proceso se desarrolló sin alteraciones que pongan en duda la integridad de la jornada.

Comunicado que se refiere a las elecciones presidenciales

La Asociación Civil Transparencia emitió un pronunciamiento público en el que reafirma la integridad y transparencia de la Segunda Elección Presidencial llevada a cabo recientemente en el país. Para afirmar ello, la organización desplegó una misión de observación en todo el territorio nacional y en diversas ciudades del extranjero, donde aseguró que no encontró evidencias de irregularidades generalizadas.

"A partir de la observación electoral desplegada en todo el país y en las ciudades del extranjero durante la Segunda Elección Presidencial, no identificó la existencia de irregularidades generalizadas ni situaciones que comprometan la integridad de la jornada electoral", manifestó el comunicado.

A la opinión pública. pic.twitter.com/zwS6acZRTU — Transparencia Perú (@ACTransparencia) June 17, 2026

A través de un comunicado difundido este 16 de junio, Transparencia señaló que el proceso de observación permitió verificar el desarrollo de la jornada electoral tanto dentro como fuera del Perú. Como resultado de este seguimiento, la institución concluyó que no existen elementos objetivos que sustenten denuncias de fraude o manipulación de los resultados.

Rechaza las presuntas irregularidades

En ese sentido, el pronunciamiento precisa que los observadores no identificaron situaciones que cuestionen la transparencia del proceso ni la validez de la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas. Teniendo en cuenta ello, la institución rechazó de manera firme las insinuaciones sobre presuntas alteraciones de los resultados electorales.

"Por ello, rechazamos enfáticamente las insinuaciones de fraude o manipulación de los resultados pues carecen de evidencia objetiva", expresó el comunicado.

La asociación también hizo un llamado a que cualquier controversia relacionada con los resultados sea canalizada a través de los mecanismos institucionales establecidos. Según indicó, el respeto a las normas y procedimientos democráticos resulta fundamental para garantizar la estabilidad política y la confianza ciudadana en las instituciones.

En otro momento, la organización recordó que los ciudadanos tienen el derecho de expresar sus opiniones y manifestarse pacíficamente. Sin embargo, remarcó que toda movilización debe realizarse dentro del marco legal, sin recurrir a la violencia y respetando los derechos de terceros.

La Asociación Civil Transparencia reiteró finalmente su compromiso con la integridad de la segunda vuelta presidencial y el rechazo ante las acusaciones de fraude electoral en el proceso.