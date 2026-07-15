Thomas Tuchel se defiende tras la eliminación de Inglaterra: "No me arrepiento de nada"

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 15/07/2026
Inglaterra perdió la oportunidad de jugar la final del Mundial 2026 por la remontada de Argentina que acabó con el sueño de los "Tres Leones". Pese al golpe, el director técnico Thomas Tuchel respaldó las decisiones que tomó desde el banquillo.
Fuertes declaraciones
El estratega alemán reconoció que su equipo perdió el control del encuentro tras abrir el marcador, pero destacó el esfuerzo de sus futbolistas durante todo el torneo y estuvieron muy cerca de eliminar al vigente campeón del mundo.
Además, el estratega explicó que su decisión estuvo motivada por la necesidad de proteger al equipo, ya que sus jugadores comenzaban a mostrar señales de desgaste físico, por otro lado también que no se arrepiente del planteamiento que hizo en el partido.
"No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo", afirmó
El técnico reconoció que, después del gol, Inglaterra cambió por completo su postura en el campo y terminó cediendo demasiado el terreno a Argentina, lo que provocó los dos goles en el segundo tiempo.
Inglaterra se volvió pasiva
Por otro lado, Tuchel admitió que su equipo perdió demasiada intensidad, además de que hizo varios cambios para reforzar la defensa con una línea de cinco futbolistas, que terminó favoreciendo el crecimiento de Argentina.
"Solo intentábamos ayudar a los jugadores. Decidimos pasar a una línea de cinco atrás porque las líneas estaban demasiado separadas. Estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar; concedimos muchas ocasiones y no pudimos revertir la posesión del balón", explicó
Además el entrenador inglés asumió la responsabilidad por la eliminación y valoró el recorrido de Inglaterra en el Mundial 2026 y elogió el compromiso mostrado por sus futbolistas a lo largo del torneo.
Capitán incómodo por las decisiones
El primero en tomar la palabra tras el final del partido fue el capitán de Inglaterra, Harry Kane, quién se mostró triste por la eliminación y cuestionó algunas decisiones de su entrenador.
"Estoy destrozado. Destrozado por los chicos... Jugamos un buen partido durante la mayor parte del mismo. Una vez que nos pusimos 1-0 arriba, simplemente nos aferramos al resultado. A este nivel, no es suficiente", detalló
Con esta derrota, Inglaterra se despide del sueño mundialista y deberá conformarse con el partido por el tercer puesto, mientras que Argentina enfrentará a España en la final del certamen por la Copa del Mundo 2026.