Thomas Tuchel se defiende tras la eliminación de Inglaterra: "No me arrepiento de nada"

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Inglaterra perdió la oportunidad de jugar la final del Mundial 2026 por la remontada de Argentina que acabó con el sueño de los "Tres Leones". Pese al golpe, el director técnico Thomas Tuchel respaldó las decisiones que tomó desde el banquillo.

Fuertes declaraciones

El estratega alemán reconoció que su equipo perdió el control del encuentro tras abrir el marcador, pero destacó el esfuerzo de sus futbolistas durante todo el torneo y estuvieron muy cerca de eliminar al vigente campeón del mundo.

Además, el estratega explicó que su decisión estuvo motivada por la necesidad de proteger al equipo, ya que sus jugadores comenzaban a mostrar señales de desgaste físico, por otro lado también que no se arrepiente del planteamiento que hizo en el partido.

"No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo", afirmó

"At the moment no regret, the team gave everything and we were very very close. We deserve to be up 1nil. We played one of our better matches maybe the best match under the circumstances, the team was top we couldn't bring it over the line. At the moment no regrets.



Thomas... https://t.co/nehwCUZGkn pic.twitter.com/XFmOF1CeCa — Ojora Babatunde (@ojbsports) July 15, 2026

El técnico reconoció que, después del gol, Inglaterra cambió por completo su postura en el campo y terminó cediendo demasiado el terreno a Argentina, lo que provocó los dos goles en el segundo tiempo.

Inglaterra se volvió pasiva

Por otro lado, Tuchel admitió que su equipo perdió demasiada intensidad, además de que hizo varios cambios para reforzar la defensa con una línea de cinco futbolistas, que terminó favoreciendo el crecimiento de Argentina.

"Solo intentábamos ayudar a los jugadores. Decidimos pasar a una línea de cinco atrás porque las líneas estaban demasiado separadas. Estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar; concedimos muchas ocasiones y no pudimos revertir la posesión del balón", explicó

Además el entrenador inglés asumió la responsabilidad por la eliminación y valoró el recorrido de Inglaterra en el Mundial 2026 y elogió el compromiso mostrado por sus futbolistas a lo largo del torneo.

"FUE COMO SUFRIR UNA MUERTE LENTA" 🫩



🗣️ "Yo asumo la responsabilidad de los cambios, después de marcar el gol no pudimos tener control sobre el balón", Thomas Tuchel luego de la eliminación 🏆 pic.twitter.com/ktwcmdyDbJ — Diario Olé (@DiarioOle) July 15, 2026

Capitán incómodo por las decisiones

El primero en tomar la palabra tras el final del partido fue el capitán de Inglaterra, Harry Kane, quién se mostró triste por la eliminación y cuestionó algunas decisiones de su entrenador.

"Estoy destrozado. Destrozado por los chicos... Jugamos un buen partido durante la mayor parte del mismo. Una vez que nos pusimos 1-0 arriba, simplemente nos aferramos al resultado. A este nivel, no es suficiente", detalló

Con esta derrota, Inglaterra se despide del sueño mundialista y deberá conformarse con el partido por el tercer puesto, mientras que Argentina enfrentará a España en la final del certamen por la Copa del Mundo 2026.