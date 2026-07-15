Keiko Fujimori afirma que convocará ministros con perfil técnico: "El país necesita un gabinete que sepa tomar decisiones"

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta electa Keiko Fujimori aseguró que convocará a un equipo ministerial con perfil técnico, sin importar su militancia partidaria. Señaló que el país requiere un gabinete preparado para tomar decisiones y enfrentar los principales desafíos nacionales.

Ministros con perfil técnico para el nuevo Gabinete Ministerial

Desde las inmediaciones del Gran Teatro Nacional se llevó a cabo la ceremonia correspondiente a la entrega de credenciales del Jurado Nacional de Elecciones a Keiko Fujimori como presidenta electa. Tras recibir dicho documento, la lideresa de Fuerza Popular tomó la palabra para emitir su discurso dirigido a la población peruana.

Entre los diversos temas que abordó, uno de los más destacados fue el relacionado a cómo se caracterizará el próximo Gabinete Ministerial de su administración durante los próximos cinco años.

En esa línea afirmó que se instaurará "una nueva forma de gestionar el estado" en el que "cada ministerio tendrá objetivos concretos". Además, resaltó que "cada autoridad conocerá las metas que debe alcanzar" y que "cada ciudadano podrá evaluar los avances" porque subrayó que "gobernar significa rendir cuentas".

Puntualizó que los recursos públicos pertenecen a cada uno de los peruanos y sostuvo que para administrae ello se exige "responsabilidad, eficiencia y honestidad". Aseguró que no se permitirá que la burocracia siga convirtiéndose en un obstáculos para quienes necesitan respuestas urgentes. Añadió que "el Estado tiene que recuperar esa capacidad de resolver".

"Merecemos tener la certeza de que el Gobierno está en acción, que tiene decisión, coraje y voluntad política para poner orden y eso lo lograremos con la alianza clave entre el Gobierno y el pueblo. Nuestro Gobierno estará integrado por mujeres y hombres de conocida capacidad técnica, experiencia y vocación de servicio, sin importar su militancia partidaria", manifestó.

Un Gabinete Ministerial con rigor técnico

En consiguiente, enfatizó que el país necesita un gabinete que sepa tomar decisiones, que actúe con rigor técnico, que comprenda que servir al estado es uno de los mayores honores que puede recibir un ciudadano.

"Haremos un llamado no a la uniformidad sino a la unidad en la diversidad. Este es un llamado a reconocer que todos tenemos un rol que cumplir y que la pluralidad de ideas vienen encausadas se pueden convertir en nuestra mayor fortaleza. Pensar distinto no nos hace distintos. La reconciliación nacional no significa olvidar nuestras diferencias, significa aprender a construir sobre aquello que nos une", expresó.

Es así como, Keiko Fujimori puntualizó que el próximo Gabinete Ministerial está conformado por funcionarios de perfil técnico, con experiencia y vocación de servicio.