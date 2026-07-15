Áncash: Tres montañistas peruanos se encuentran desaparecidos en el nevado Huascarán

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tres montañistas permanecen desaparecidos en el nevado Huascarán, en la región de Áncash, luego de perder contacto con sus familias la tarde del pasado lunes. La emergencia fue reportada hoy y ya se realizan labores de búsqueda para dar con el paradero de los ciudadanos.

Montañistas desaparecidos en nevado Huascarán

Este miércoles 15 de julio se dio aviso que, tres montañistas se encuentran desaparecidos desde las 6 de la tarde del pasado lunes 13 en el nevado Huascarán en la región Áncash. Estos ciudadanos habrían perdido rumbo en el tramo denominado La Garganta que se encuentra a una altitud aproximada de 6000 metros sobre el nivel del mar.

Los desaparecidos fueron identificados como Andidoro Salas Gaitán, natural de Huaraz, y los ciudadanos limeños Freddy Saúl Mendoza Lizana y Alejandro Ugarte Jordan.

Comunicado oficial de la Asociación de Guías de Montaña

A través de un comunicado oficial, la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) informó que, desde que tomó conocimiento de la desaparición, participa activamente en las operaciones de búsqueda y rescate junto con un equipo de guías especializados, liderado por el Guía de Alta Montaña Gustavo Laveriano.

La asociación expresó su solidaridad con los familiares y seres queridos de los tres montañistas desaparecidos, reiterando su compromiso de brindar todo el apoyo técnico y humano necesario durante la emergencia.

Por medio de dicho pronunciamiento, la AGMP también aclaró que no administra, autoriza ni dispone del helicóptero utilizado en las operaciones de búsqueda y rescate. Precisó que la asignación, gestión y operación de la aeronave corresponde exclusivamente al Ministerio del Interior y a las entidades competentes.

Comunicado sobre el caso de los desaparecidos

Labores de búsqueda en la zona

Un grupo de 20 personas entre guías y aspirantes a guía de montaña se desplazaron a la zona para realizar labores de búsqueda en el nevado de Huascarán. Asimismo, debido a las complejas condiciones geográficas y climáticas del lugar, las labores de búsqueda representan un gran desafío para los equipos de rescate.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash informó que se encuentra liderando el monitoreo de la situación, coordinando esfuerzos multisectoriales con la División de Rescate en Alta Montaña de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) y especialistas de la Red de Salud Huaylas Norte.

Mientras continúan las operaciones en el nevado Huascarán en la región Ancash, los equipos especializados mantienen la esperanza de ubicar a los tres montañistas desaparecidos y reafirmaron su compromiso con la seguridad, el trabajo coordinado entre instituciones y el acompañamiento permanente a las familias afectadas en este difícil momento.