Donald Trump tendrá su propia moneda: Estados Unidos confirma que acuñará pieza de 1 dólar con su rostro

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Casa de Moneda de Estados Unidos anunció oficialmente la emisión de una nueva moneda de un dólar con el rostro del presidente Donald Trump, que entrará en circulación en otoño de 2026.

La polémica medida se enmarca en las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia y fue presentada como un homenaje a la libertad y al patriotismo, aunque rápidamente desató un intenso debate político.

Una excepción en la ley

La legislación estadounidense de 1866 prohíbe que personas vivas aparezcan en monedas o billetes. Sin embargo, el Tesoro invocó una ley especial aprobada en 2020, que permite diseños emblemáticos vinculados al semiquincentenario de Estados Unidos durante 2026.

Es así que, bajo esa disposición, se autorizó la inclusión de Trump en la pieza, convirtiéndose en el primer presidente en funciones en aparecer en una moneda de curso legal.

Diseño de la moneda

El diseño, aprobado por la Comisión de Bellas Artes y compartido por el Secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, muestra a Trump con traje y semblante serio mirando hacia el frente.

En el anverso figuran la palabra "LIBERTY", las fechas 1776-2026 y la inscripción "IN GOD WE TRUST". El reverso conserva el águila calva del Gran Sello de Estados Unidos, junto a la frase en latín "E Pluribus Unum" ("De muchos, uno"). La pieza será distribuida en bancos y colecciones oficiales, con tiraje limitado en su primera edición.

As America commemorates 250 years of independence, the @usmint will begin striking this new $1 gold coin to honor the enduring legacy of liberty and a lasting symbol of patriotism. Featuring President Trump, it celebrates the strength of American values, and the promise of a... pic.twitter.com/PEMrsGqOEA — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 15, 2026

La medida provocó cuestionamientos tanto de demócratas como de republicanos. El congresista Thomas Massie ironizó sobre la emisión y advirtió que podrían proliferar imitaciones sin valor.

Por su parte, la senadora demócrata Maggie Hassan calificó la moneda de "ridícula y antiestadounidense", señalando que el país necesita un presidente que se preocupe más por la economía que por poner su rostro en el dinero.

El trasfondo del debate recuerda otros intentos de modificar la iconografía monetaria, como el proyecto de incluir a la abolicionista Harriet Tubman en el billete de 20 dólares, iniciativa que quedó frenada durante la primera administración Trump. Para críticos y analistas, la nueva moneda representa un uso político de una efeméride nacional que debería ser inclusiva y plural.

La moneda con el rostro de Trump se convierte en un nuevo foco de controversia política. Para sus defensores, representa la fortaleza de los valores estadounidenses y la centralidad de la figura presidencial en la historia reciente. Para sus detractores, es un gesto que rompe con la tradición y utiliza una celebración nacional solo para exaltar a un líder en funciones.