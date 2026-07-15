RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Por conmemoración

Donald Trump tendrá su propia moneda: Estados Unidos confirma que acuñará pieza de 1 dólar con su rostro

La Casa de la Moneda confirmó que la pieza circulará en otoño como parte de los actos por los 250 años de independencia, generando críticas de los demócratas y republicanos por su carácter político y simbólico.

Mandatario estadounidense se ampara bajo una ley que aculará su rostro.
Mandatario estadounidense se ampara bajo una ley que aculará su rostro. (Composición Exitosa)

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 15/07/2026

Síguenos en Google News Google News

La Casa de Moneda de Estados Unidos anunció oficialmente la emisión de una nueva moneda de un dólar con el rostro del presidente Donald Trump, que entrará en circulación en otoño de 2026.

La polémica medida se enmarca en las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia y fue presentada como un homenaje a la libertad y al patriotismo, aunque rápidamente desató un intenso debate político.

Una excepción en la ley

La legislación estadounidense de 1866 prohíbe que personas vivas aparezcan en monedas o billetes. Sin embargo, el Tesoro invocó una ley especial aprobada en 2020, que permite diseños emblemáticos vinculados al semiquincentenario de Estados Unidos durante 2026.

Es así que, bajo esa disposición, se autorizó la inclusión de Trump en la pieza, convirtiéndose en el primer presidente en funciones en aparecer en una moneda de curso legal.

Diseño de la moneda

El diseño, aprobado por la Comisión de Bellas Artes y compartido por el Secretario del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, muestra a Trump con traje y semblante serio mirando hacia el frente.

Perro fue rescatado en altas montañas tras haber consumido sustancias ilícitas accidentalmente
Lee también

Perro fue rescatado en altas montañas tras haber consumido sustancias ilícitas accidentalmente

En el anverso figuran la palabra "LIBERTY", las fechas 1776-2026 y la inscripción "IN GOD WE TRUST". El reverso conserva el águila calva del Gran Sello de Estados Unidos, junto a la frase en latín "E Pluribus Unum" ("De muchos, uno"). La pieza será distribuida en bancos y colecciones oficiales, con tiraje limitado en su primera edición.

La medida provocó cuestionamientos tanto de demócratas como de republicanos. El congresista Thomas Massie ironizó sobre la emisión y advirtió que podrían proliferar imitaciones sin valor.

Ola de calor en Europa sigue cobrando vidas: Hasta 900 muertes más registradas en Países Bajos
Lee también

Ola de calor en Europa sigue cobrando vidas: Hasta 900 muertes más registradas en Países Bajos

Por su parte, la senadora demócrata Maggie Hassan calificó la moneda de "ridícula y antiestadounidense", señalando que el país necesita un presidente que se preocupe más por la economía que por poner su rostro en el dinero.

El trasfondo del debate recuerda otros intentos de modificar la iconografía monetaria, como el proyecto de incluir a la abolicionista Harriet Tubman en el billete de 20 dólares, iniciativa que quedó frenada durante la primera administración Trump. Para críticos y analistas, la nueva moneda representa un uso político de una efeméride nacional que debería ser inclusiva y plural.

La moneda con el rostro de Trump se convierte en un nuevo foco de controversia política. Para sus defensores, representa la fortaleza de los valores estadounidenses y la centralidad de la figura presidencial en la historia reciente. Para sus detractores, es un gesto que rompe con la tradición y utiliza una celebración nacional solo para exaltar a un líder en funciones.

Temas relacionados Casa de la Moneda Donald Trump Estados Unidos moneda un dólar

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA