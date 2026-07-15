El BCRP oficializó el reglamento de pagos inmediatos con alias y QR para transferencias digitales

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El sistema de pagos digitales en el Perú está a punto de dar un paso importante hacia la interoperabilidad total. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) oficializó el Reglamento del Servicio de Pagos Inmediatos con Alias, una normativa que permitirá que los usuarios puedan enviar y recibir dinero de forma instantánea utilizando únicamente un número de celular, el DNI u otros alias registrados, sin necesidad de conocer el número de cuenta del destinatario.

La nueva regulación, publicada como Circular N° 0017-2026-BCRP el 15 de julio de 2026 en Lima, busca que este sistema de pagos sea más seguro, rápido, interoperable y accesible para todos los usuarios. La disposición entrará en vigencia dentro de 60 días y será de cumplimiento obligatorio para todas las entidades que ofrecen este tipo de servicios.

Transferencias más simples para todos

La nueva regulación establece que bancos, cajas municipales, financieras, billeteras digitales y empresas fintech deberán aceptar transferencias inmediatas entre sí, incluso cuando los usuarios pertenezcan a diferentes entidades.

El objetivo es que las operaciones puedan realizarse las 24 horas del día, los 365 días del año, con disponibilidad inmediata del dinero para el receptor. El reglamento también fija un monto máximo de S/30.000 por cada transferencia, aunque cada proveedor podrá establecer límites menores por razones de seguridad.

Asimismo, los usuarios podrán identificar sus cuentas mediante un alias sencillo. El alias queda vinculado a la cuenta bancaria o billetera digital y puede ser un dato sencillo, como el celular o el documento nacional de identidad. El objetivo es facilitar los pagos sin necesidad de conocer complejos números de cuenta.

Mayor seguridad y reglas para las entidades

El BCRP obliga a los proveedores a cumplir estrictos estándares técnicos y de seguridad. Deben garantizar la protección de los datos personales de los usuarios y contar con mecanismos de atención rápida para consultas, reclamos o correcciones de operaciones erróneas.

Las entidades también deben informar al banco central sobre nuevos productos, cambios relevantes en sus servicios y la incorporación de nuevas empresas al sistema. El proceso incluye la supervisión de los llamados "directorios de alias", bases de datos que relacionan el alias con la cuenta bancaria, y sus operadores requieren autorización expresa del BCRP.

El BCRP establece multas de hasta 120 UIT para quienes incumplan las disposiciones, así como la posibilidad de exclusión del sistema en los casos más graves.

Con esta medida, el Perú busca consolidar un ecosistema de pagos digitales más integrado, competitivo y accesible, donde las transferencias entre distintas entidades sean tan sencillas como enviar un mensaje desde un celular, impulsando la modernización del sistema financiero y facilitando las operaciones cotidianas de millones de usuarios.