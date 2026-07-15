Gobierno oficializó el incremento de la asignación económica mensual para el personal de las Fuerzas Armadas

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El personal que cumple el Servicio Militar Acuartelado en el Perú comenzará a recibir una asignación económica más alta gracias a la actualización aprobada por el Ejecutivo mediante el Decreto Supremo N.° 132-2026-EF.

La nueva escala de pagos beneficia a miles de jóvenes que prestan servicio en las Fuerzas Armadas y busca reconocer su labor en la defensa y el desarrollo del país, además de incentivar la permanencia de quienes decidan continuar en la institución. La norma entró en vigencia desde junio de este año y reemplaza el esquema que permanecía sin cambios desde 2012.

Nuevos pagos según el grado militar

La actualización fija montos diferenciados de acuerdo con el grado que ostenta el personal del Servicio Militar Acuartelado es:

S/ 547.50: Para Sargento Primero y Cabo Primero.

Para Sargento Primero y Cabo Primero. S/ 493.50: Para Sargento Segundo y Cabo Segundo.

Para Sargento Segundo y Cabo Segundo. S/ 438.00: Para Cabo y Marinero.

Para Cabo y Marinero. S/ 384.00: Para Soldado, Grumete y Avionero.

Para Soldado, Grumete y Avionero. S/ 657.00 y S/ 822.00 : Primer reenganche (según el grado).

: Primer reenganche (según el grado). S/ 961.50 y S/ 1,203.00: Quinto reenganche (según el grado).

La norma también establece incrementos progresivos para quienes opten por reengancharse al servicio militar. En estos casos, la asignación aumenta conforme se acumulan los periodos de permanencia, llegando a superar los mil soles mensuales en los niveles más altos de reenganche.

Con ello, el Ejecutivo busca fortalecer la permanencia del personal capacitado dentro de las instituciones armadas y ofrecer un mayor incentivo económico.

Buscan fortalecer el servicio voluntario

Las nuevas asignaciones económicas tienen como objetivo cubrir las demandas actuales de los reclutas y optimizar sus condiciones de vida mientras realizan el servicio militar.

Esta medida anula la escala de pagos que se mantenía vigente desde el año 2012. Del mismo modo, se ha ordenado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) registrar los nuevos importes dentro del Registro Centralizado de Planillas del Estado.

Por otro lado, se detalla que los fondos para este incremento provendrán directamente de los presupuestos asignados a cada institución armada (Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea) . Esta reestructuración de los pagos responde a la aplicación de la Ley 32590, norma que facultó al Ministerio de Defensa a elevar esta compensación.

A través de esta iniciativa, el Ejecutivo y el Ministerio de Defensa pretenden incentivar la participación en el Servicio Militar Acuartelado, garantizando un soporte financiero mucho más sólido para los jóvenes que eligen servir a la nación desde las Fuerzas Armadas.

En ese contexto, el nuevo esquema de pagos representa un cambio significativo para el Servicio Militar Acuartelado, al ofrecer una compensación económica más acorde con las responsabilidades asumidas por los jóvenes que integran las Fuerzas Armadas y contribuir al fortalecimiento de una institución clave para la seguridad y el desarrollo del país.