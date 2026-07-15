Corte de agua en Lima el 15 y 16 de julio: ¿Tu distrito se verá afectado con la suspensión?

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua hoy miércoles 15 y jueves 16 de julio en Lima. Sedapal reveló qué distritos de Lima se verán afectados con la suspensión temporal del servicio. ¿Tu zona está en la lista y a qué hora se ejecutará la medida?

Corte de agua en Lima: ¿Por qué será la suspensión temporal?

Sedapal anunció que habrá corte del servicio de agua potable en diversos distritos de Lima debido a los trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento y que tienen como objetivo seguir brindado un servicio de calidad y optimizando el suministro.

Para reducir las molestias por la interrupción temporal del servicio, la empresa insta a sus usuarios a tomar medidas preventivas desde ya como almacenar agua en recipientes limpios. Asimismo, brinda el número del Aquafono (01) 317-8000 para mantenerse informados sobre cualquier cambio en el cronograma del corte de agua.

Cronograma de Sedapal: Distritos afectados el 15 de julio

Para conocer a detalle los cortes de agua programados por Sedapal, así como interrupciones imprevistas, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, te revelamos qué distritos se verán afectados con la medida hoy, 15 de julio:

Sin agua en San Borja

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Las Dalias, Urb. Cahuache, Urb. Jacarandá II, Urb. San Borja. Cuadrante: Av. San Luis, Av. Canadá, Av. Agustín de la Rosa Toro, calle San Miguel, Jr. Mayor José Urdanivia, calle Hualgayoc, Av. Auxiliar Circunvalación, Av. Javier Prado Este.

En Ate

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Horacio Zevallos grupo I, A.H. Horacio Zevallos grupo J, A.H. Corazón de Jesús - Esquema Zevallos, A.H. Dulce Amanecer - Esquema Zevallos, A.H. Nuevo Progreso - Esquema Zevallos.

En San Juan de Miraflores

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Los Excedentes. Cuadrante: Asoc. El Progreso, Urb. María Misionera, P.J. Jesús Poderoso, U. Pop. Pamplona Baja, U. Pop. Ciudad de Dios, Urb. Panamericana, Urb. El Arenal.

En San Juan de Lurigancho y Comas

Corte de agua afectará zonas de SJL y Comas el 15 de julio.

Zonas afectadas por el corte de agua el 16 de julio

Asimismo, la empresa estatal precisó que el corte de agua también se ejecutará el jueves 16 de julio, llegando a afectar las siguientes zonas de Lima:

En Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Urb. San Agustín. Cuadrante: Av. Túpac Amaru, Av. Jamaica, Av. Andrés Avelino Cáceres, Av. El Retablo, Ca. 21, Av. Manuel Gonzáles, Av. Belaúnde.

En San Juan de Lurigancho

Sin agua en SJL el jueves.

En Villa María del Triunfo

Sectores de VMT sin agua el 16 de julio.

En San Martín de Porres

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en Barrio Obrero, Urb. Coronel San Martín de Porres, Urb. Miguel Grau Seminario, Urb. Ingeniería, Urb. Zarumilla.

En San Miguel

Sin servicio temporal de agua potable en San Miguel.

En Ate

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en A.H. Túpac Amaru Mzs. B1-C1-D1-O-LL-D-K-I-H-F-E-G-E, R-P2 Mzs. R-T-P-X-B1, R-P3 Mzs. L1-K1-LL1-I1-M1-H1-N1, R-P4 Mzs. V1-V2-U1-W1-T1-X1-Q1-Y1-P1-G1-O1.

Así que debido a los trabajos programados para mejorar la infraestructura y la calidad del servicio, Sedapal reveló qué distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua el 15 y 16 de julio.