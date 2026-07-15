Luto en las canchas: Trágico accidente de tránsito cobra la vida de reconocido exfutbolista del Benfica

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol atraviesa un momento de profundo dolor tras la inesperada muerte de Emanuel de Jesús Bonfim Evaristo, recordado por su trayectoria como extremo en diversos clubes lusos. El deportista perdió la vida en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido cerca de su residencia.

Detalles del siniestro vial

Según informes de las autoridades, el exjugador perdió el control de su vehículo mientras circulaba por la zona de Sobral de Monte Agraço. El automóvil se salió de la vía y terminó volcándose, dejando al exfutbolista atrapado dentro de la estructura metálica del coche.

Los testigos presenciales alertaron inmediatamente a los cuerpos de emergencia para intentar rescatar al deportista de manera urgente. A pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarlo en el lugar, Manú no logró recuperar sus signos vitales tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

A FC Alverca - Futebol, SAD manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Manú, antigo jogador do FC Alverca, endereçando as mais sentidas condolências à sua família, amigos e a todos os que com ele partilharam o percurso de vida e de carreira. pic.twitter.com/Xg8NPSUJCk — FC Alverca (@FCAlverca) July 12, 2026

Los equipos de emergencia trabajaron durante varios minutos en la escena del siniestro para intentar salvar su vida. Sin embargo, las condiciones del accidente y la gravedad de la situación médica impidieron que el exjugador del Benfica pudiera sobrevivir a este suceso vial.

Las diligencias judiciales se mantienen activas para esclarecer los pormenores exactos del suceso ocurrido en el distrito de Lisboa. La policía local mantiene bajo resguardo el área del accidente mientras se realizan las pericias necesarias para determinar si hubo otros factores externos involucrados.

A Liga Portugal manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, conhecido no futebol por Manú, antigo jogador de FC Alverca, Estrela Amadora, SL Benfica, Marítimo M e Vitória FC.



À família enlutada e a todos os amigos, a Liga Portugal endereça... pic.twitter.com/7WQ0bu5YNt — Liga Portugal (@ligaportugal) July 12, 2026

Reacciones del entorno deportivo

La noticia ha generado consternación en toda la liga de fútbol de Portugal, donde Manú construyó una carrera profesional destacada. El deportista también formó parte de instituciones importantes como el FC Alverca, Estrela Amadora, Marítimo y el Vitória FC, dejando un legado deportivo imborrable.

La Liga de Portugal también se pronunció oficialmente sobre el fallecimiento. La entidad expresó su pesar por la partida del jugador, enviando mensajes de solidaridad hacia sus seres queridos y compañeros de equipo que compartieron vestuario con él a lo largo de su carrera.

O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Manú, antigo jogador do Clube.



À família e aos amigos, o Clube endereça as mais sentidas condolências. 🤍 pic.twitter.com/RaDiZysMKt — SL Benfica (@SLBenfica) July 12, 2026

Compañeros de profesión y figuras del balompié luso han manifestado su tristeza a través de redes sociales. Muchos recuerdan a Manú como un deportista ejemplar que dedicó gran parte de su existencia a la disciplina, destacando siempre por su compromiso dentro del terreno de juego.

La muerte del exfutbolista Manú en un trágico accidente de tránsito ha dejado un vacío inmenso en el deporte portugués. Los aficionados y sus exequipos honran la memoria de Emanuel de Jesús Bonfim Evaristo, quien falleció tras sufrir un grave accidente vehicular en Portugal.