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Julio Velarde continúa como presidente del Banco Central de Reserva del Perú: Gobierno oficializó su ratificación

El Poder Ejecutivo oficializó la continuidad de Julio Velarde como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, mediante una resolución suprema publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Julio Velarde
Julio Velarde (Composición Exitosa)

21/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 21/08/2026

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El Poder Ejecutivo oficializó la ratificación de Julio Emilio Velarde Flores como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Suprema N.° 258-2026-PCM, publicada este viernes en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, con lo que Velarde continuará al frente de la entidad monetaria.

Velarde continuará al frente del BCRP

Julio Velarde ocupa la presidencia del BCRP desde octubre de 2006 por el gobierno de Alan García, cargo que ejerce hasta la actualidad luego de ser ratificado por los presidentes Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2016, Pedro Castillo en 2021 y ahora Keiko Fujimori en 2026. Con esta nueva designación, mantendrá su liderazgo en la institución encargada de preservar la estabilidad monetaria del país. 

La norma precisa que corresponde al Poder Ejecutivo designar a cuatro integrantes del directorio del Banco Central, entre ellos su presidente, cuya designación debe ser ratificada posteriormente por el Congreso de la República.

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