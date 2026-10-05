Keiko Fujimori responde por su "paciencia" y cuestiona a políticos: "Los he visto poniéndose nerviosos"

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, volvió a referirse a sus recientes declaraciones sobre el pedido de facultades legislativas y afirmó que ha observado preocupación entre algunos políticos tras advertir que al Ejecutivo se le está acabando la paciencia.

La mandataria defendió su postura y sostuvo que su mensaje responde a demandas ciudadanas relacionadas con la seguridad y la titulación de propiedades.

Keiko Fujimori insiste en su mensaje sobre la paciencia

La presidenta Keiko Fujimori respondió a los cuestionamientos que generaron sus recientes declaraciones sobre la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, luego de advertir que la paciencia de su gobierno se estaba agotando ante la demora en la atención de sus pedidos de facultades legislativas.

Durante una actividad oficial, la mandataria aseguró que sus palabras habrían generado preocupación entre algunos representantes políticos y cuestionó que le pidan esperar frente a problemas que, según sostuvo, llevan años afectando a la población.

"En los últimos días yo ya he dicho, ¿no?, que se me acaba la paciencia, pero he visto a los políticos poniéndose nerviosos, arañándose entre ellos, que la presidenta tiene que tener paciencia", manifestó Fujimori.

La jefa de Estado defendió así su posición y sostuvo que sus declaraciones buscan expresar las demandas de los ciudadanos. Su pronunciamiento ocurre mientras continúa el debate sobre el pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo.

La Cámara de Diputados tiene previsto discutir el dictamen y Fujimori ha señalado que espera que este pueda ser ampliado para acelerar las acciones de su administración.

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Seguridad y titulación, en el centro de su argumento

Fujimori vinculó su reclamo de mayor rapidez con problemas que, de acuerdo con su posición, han esperado durante años para ser atendidos. Entre ellos mencionó la situación de las familias que buscan obtener títulos de propiedad y la lucha contra la delincuencia.

"Perdón, yo llevo la voz del pueblo, ¿cómo podemos pedir paciencia después de 26 años los que venimos esperando un título de propiedad o tantos años que vemos que los delincuentes avanzan y que el gobierno no se pone firme", afirmó la presidenta.

Sus declaraciones se produjeron durante una actividad relacionada con la entrega de títulos de propiedad. En ese contexto, Fujimori también ha planteado como meta entregar 45 mil títulos durante 2026 y alcanzar un millón hasta 2031.

Según información difundida sobre la actividad, más de 10 mil familias habrían recibido este beneficio durante los primeros dos meses de su gestión.

El pedido de facultades legislativas continúa siendo uno de los principales puntos de discusión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Fujimori ha insistido en que los diputados deben escuchar las demandas ciudadanas y ponerse de acuerdo para otorgar herramientas que, desde su perspectiva, permitan acelerar las medidas de gobierno.

Con estas declaraciones, Keiko Fujimori reafirmó su postura frente a las críticas por su llamado de atención al Congreso y defendió que sus expresiones reflejan las demandas de ciudadanos que esperan soluciones en seguridad y titulación.

Mientras el Legislativo se prepara para debatir las facultades solicitadas, el mensaje de la presidenta mantiene abierto el debate sobre los límites y alcances de la relación entre ambos poderes del Estado.