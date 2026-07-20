Junín: Disponen envío de más de siete toneladas de bienes alimentarios para la población afectada por fuerte sismo

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) dispuso el envío de bienes de ayuda humanitaria alimentarios hacia la región Junín, con el objetivo de brindar atención inmediata a la población afectada por el sismo de magnitud 5.1 del sábado 18 de julio.

Como es de conocimiento, a consecuencia del fuerte movimiento telúrico se registran cinco fallecidos, 60 heridos, una persona desaparecida, 52 viviendas destruidas, 74 afectadas y alrededor de 40 inhabitables.

Más de siete toneladas de alimentos para la población afectada

Mediante sus plataformas oficiales, el INDECI detalló que el lote de bienes alimentarios permitirá atender a 1 250 personas damnificadas, equivalentes a 250 familias (considerando cinco integrantes por familia), con raciones de alimentos para un período de 10 días.

En ese sentido, la ayuda enviada por el Gobierno equivale a 7.74 toneladas de bienes de ayuda humanitaria alimentarios, distribuidos en favor de la población de Junín de la siguiente manera:

2 500 bolsas de arroz de 1 kg.

1 250 bolsas de quinua de 500 g.

1 250 paquetes de fideos de 500 g.

1 250 bolsas de frejol de 500 g.

1 250 bolsas de lenteja de 500 g.

1 250 bolsas de arveja de 500 g.

2 500 botellas de aceite de 200 ml.

500 bolsas de azúcar de 1 kg.

5 000 latas de conserva de atún de 170 g.

Cabe precisar que, el envío de ayuda humanitaria se da tras la visita del primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, así como el titular de Defensa, Amadeo Flores, y el jefe del INDECI, Luis Enrique Vásquez Guerrero, quienes verificaron in-situ los daños y afectaciones a la vida y salud sufridos por los pobladores de los distritos de Chongos Bajo, Chupuro, Viques, Huayucachi y el anexo de Pumpunya.

Gobierno declara estado de emergencia a cinco distritos por graves afectaciones

Tal como lo adelantó el presidente José María Balcázar en entrevista brindada esta mañana a Exitosa, el Gobierno declaró en estado de emergencia por 60 días calendario a los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos de la provincia de Chupaca y a los distritos de Chupuro, Viques y Huacrapuquio de la provincia de Huancayo, por impacto de daños a consecuencia de movimiento sísmico de magnitud 5.1.

De acuerdo con lo detallado en el Decreto Supremo N.º 106-2026-PCM, se busca ejecutar "las medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan".

Dicha labor recaerá en los Gobiernos Regional de Junín y los gobiernos locales comprendidos en el presente decreto supremo con la coordinación técnica y seguimiento del INDECI y la participación del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Mujer y MIDIS, y demás instituciones públicas y privadas involucradas.

Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

Finalmente, sobre la implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo, se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.