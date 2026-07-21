VES: Sicarios asesinan a pasajero de taxi por aplicativo a balazos por presunto ajuste de cuentas

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Villa El Salvador volvió a ser escenario de un violento crimen. Un hombre de 23 años fue asesinado a balazos mientras viajaba como pasajero en un taxi por aplicativo en la antigua Panamericana Sur, a la altura del crematorio Jardines de La Paz. La víctima murió en el lugar tras recibir múltiples impactos de bala durante el ataque.

Víctima tenía antecedentes penales

El crimen ocurrió cuando el conductor John Mayra Colquie (35), quien trabaja con el aplicativo inDrive, realizaba un servicio de transporte. Según relató a la Policía, recogió al pasajero en un punto específico y, mientras avanzaban por la vía, un vehículo de color negro interceptó la unidad y abrió fuego contra la parte posterior izquierda del automóvil de color plata.

Como consecuencia del ataque, el pasajero, identificado como Mateo Méndez Pérez, de 23 años, recibió varios impactos de bala y falleció de manera instantánea. El conductor logró salir ileso del atentado y brindó su testimonio a los agentes, quienes acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes y recabar evidencias.

De acuerdo con información policial, la víctima registraba antecedentes por tráfico ilícito de drogas, robo agravado y extorsión. Asimismo, se conoció que había recuperado su libertad hace aproximadamente un mes, por lo que una de las principales hipótesis que manejan los investigadores apunta a un presunto ajuste de cuentas vinculado a su historial delictivo.

🔴🔵 VES: asesinan a pasajero de taxi por aplicativo con múltiples disparos.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/tpUt27eQrC — Exitosa Noticias (@exitosape) July 21, 2026

Hasta el lugar llegaron representantes del Ministerio Público y peritos de Criminalística para realizar el levantamiento del cadáver y recoger los indicios hallados en la escena. Las autoridades continuarán con las investigaciones para identificar a los responsables del ataque y determinar el móvil exacto de este nuevo crimen ocurrido en Villa El Salvador.

Otros crímenes en VES

Hace aproximadamente una semana, un delincuente fue abatido por efectivos de la Policía Nacional del Perú durante una persecución que terminó en un enfrentamiento armado en la intersección de las avenidas Juan Velasco Alvarado y Pastor Sevilla, en Villa El Salvador.

De acuerdo con la información preliminar, el automóvil de color negro era perseguido por los policías cuando llegó al citado cruce. En ese punto, personal de Serenazgo acudió en apoyo de la intervención y bloqueó la vía para impedir la fuga de los ocupantes. Sin embargo, los presuntos delincuentes respondieron abriendo fuego contra los efectivos policiales y los serenos, lo que originó un intenso intercambio de disparos.

Es así que, el asesinato del pasajero de taxi por aplicativo vuelve a poner en alerta a Villa El Salvador, donde la Policía investiga un nuevo ataque con características de ajuste de cuentas. Los agentes buscan identificar a los responsables del crimen y determinar si el pasado delictivo de la víctima estaría relacionado con el violento atentado.