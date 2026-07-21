Paolo Guerrero y Ana Paula ya estarían afinando detalles de su BODA: "Lo planificamos entre nosotros"

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se han convertido en una de las parejas más controversiales de la farándula peruana y, al parecer, ya estarían afinando los preparativos para su boda. En una reciente entrevista, el futbolista dejó entrever que es un tema que han manejado de manera interna como pareja y que cada vez estarían más cerca de dar el "sí" en el altar.

¿Qué dijo Paolo sobre su boda con Ana Paula?

El exseleccionado peruano fue visto asistiendo al avant-première de una película en un concurrido centro comercial junto a su pareja y sus hijos. Rápidamente fue abordado por los medios de comunicación que se encontraban en el lugar y, lejos de incomodarse, se animó a responder algunas preguntas de manera muy amable.

La primera en ser consultada sobre los planes de boda fue Ana Paula, pero ella rápidamente cambió de tema y evitó contar detalles. Sin embargo, sucedió todo lo contrario cuando el entrevistado fue Paolo, ya que se animó a revelar si ya tenían planificada gran parte de la celebración que los uniría en matrimonio.

"(¿Ya están haciendo los preparativos? ¿Pero no descartas? ¿No descartas tal vez en un futuro?) No, obvio que no descarto, ¿no? Ya tenemos un tiempo, pero eso lo planificamos entre nosotros porque creo que eso se mantiene internamente dentro de la familia , dentro de la conversación que yo tengo día a día con ella, ¿no? No, no lo puedo divulgar. Imagínate que les cuente toda mi vida a ustedes. Pero, con todo respeto, siempre trato de atenderlos dependiendo de lo que yo tenga que hablar, ¿no? Las cosas privadas las mantenemos internas", indicó para 'América Hoy'.

Como se recuerda, Ana Paula se presentó hace unos meses en un programa de televisión y contó públicamente que el futbolista le había pedido la mano en el estacionamiento de un centro comercial. Sin embargo, ella le respondió que ese momento debía ser mucho más especial, aunque eso no significaba que hubiera rechazado la propuesta, sino que esperaba una petición formal.

De esta manera, las declaraciones de Paolo Guerrero confirman que el matrimonio con Ana Paula Consorte sigue siendo un proyecto en marcha. Aunque ambos optan por mantener la planificación en reserva, el futbolista dejó claro que la boda es una posibilidad real y que las decisiones sobre ese importante paso las tomarán únicamente en el ámbito familiar.