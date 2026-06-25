Advierten lluvias intensas en la selva norte para las próximas horas: Estas las provincias en alerta

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta moderada intensidad en siete regiones del Perú para las próximas horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que te encuentras en uno de los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

Teniendo en cuenta el reciente Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), se esperan fuertes precipitaciones (alerta naranja) en las regiones de Amazonas y Loreto; no obstante, alguna provincias de los departamentos de Huánuco, Junín, San Martín y Ucayali.

En ese sentido, mencionamos las localidades ubicadas en la selva peruana donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico, hasta la 1:00 p. m. de mañana, viernes 26 de junio:

Amazonas : Bagua, Bongará y Condorcanqui.

: Bagua, Bongará y Condorcanqui. Loreto: Alto Amazonas, Loreto, Datem del Marañón, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Requena, Ucayali y Putumayo.

De acuerdo con el pronóstico de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, dichos eventos estarían acompañados por descargas eléctricas y ráfagas de viento, presentándose durante la tarde, noche y madrugada.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En la selva norte se prevé lluvia de moderada a fuerte intensidad.https://t.co/nJrSfbWRRj#PreparadosAnteLluviasIntensas Alista tu mochila de emergencia, organízate con tus vecinos y señala rutas de evacuación pic.twitter.com/MqWO7FcPjq — Senamhi (@Senamhiperu) June 25, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Asimismo, es importante que cada familia implemente su respectivo Combo de la Supervivencia, el cual está conformado por la mochila para emergencias y la caja de reserva, debiendo contener las provisiones básicas para que afronten los primeros días de una emergencia.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, así como estar en permanente contacto con sus pobladores para brindarles la atención inmediata que puedan necesitar.