Roban placa histórica de 82 años del cuartel de bomberos en el Callao: Voluntarios ofrecen recompensa para recuperarla

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La madrugada del último fin de semana, la fachada del cuartel de la Compañía de Bomberos Voluntarios La Punta N.° 34 amaneció con un vacío difícil de explicar.

Un desconocido arrancó la placa fundacional de bronce que había permanecido en ese lugar desde 1945, convirtiéndose en una de las piezas más antiguas y representativas de la institución. El hecho ocurrió en la avenida Coronel Bolognesi, en el distrito chalaco de La Punta, y fue captado por cámaras de seguridad de la zona.

Según las imágenes difundidas, el sospechoso observó primero el entorno para verificar que no hubiera personal en el cuartel. Luego utilizó una palanca para desprender la pesada pieza de bronce macizo y se retiró caminando con aparente tranquilidad.

Para los bomberos, el robo no representa solo una pérdida material, sino la desaparición de un símbolo que marcó el nacimiento de la compañía y que acompañó a generaciones de voluntarios.

Una pieza con valor histórico

La placa fue instalada el 15 de noviembre de 1945 y constituye la primera distinción oficial recibida por la compañía. Por ello, los integrantes del cuartel aseguran que su valor histórico y emocional supera cualquier tasación económica.

Varios voluntarios expresaron su tristeza al recordar que la institución funciona gracias al trabajo desinteresado de hombres y mujeres que no reciben remuneración por sus servicios.

El jefe de la unidad explicó que la pieza representaba el "acta de nacimiento simbólica" del cuartel y que recuperar ese patrimonio es ahora una prioridad para toda la compañía.

Colecta y recompensa ciudadana

Ante la falta de cámaras propias en la fachada, los bomberos comenzaron a revisar grabaciones de viviendas y negocios cercanos para identificar al responsable.

Paralelamente, realizaron una colecta interna para reunir dinero y ofrecer una recompensa a quien aporte información útil sobre la placa o sobre la persona que la haya comprado.

"Mis compañeros hemos hecho una 'chancha' [colecta], porque saben que a nosotros no nos pagan, somos voluntarios y lo hacemos de corazón", señaló una de las voluntarias.

La compañía pidió a la ciudadanía comunicarse directamente al número 429-9898 o a la línea nacional de bomberos 116, garantizando reserva para quienes colaboren con la investigación.

La compañía también elevó un reclamo formal a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a la Municipalidad de La Punta para que refuercen la presencia policial y la cobertura de cámaras en la zona. El cuartel se ubica sobre una de las arterias más transitadas del distrito, lo que hace más llamativo que el robo haya ocurrido sin que nadie interviniera.

Más allá del robo de un objeto de bronce, el caso ha puesto sobre la mesa la vulnerabilidad del patrimonio histórico y el esfuerzo silencioso de los bomberos voluntarios.

Mientras continúan las investigaciones, los integrantes de La Punta esperan que la solidaridad ciudadana permita recuperar una pieza que forma parte de la memoria del Callao y de la historia de una institución que ha servido a la comunidad durante más de ocho décadas.