06/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 06/07/2026
El Mundial 2026 vivió un golpe de efecto en Seattle: Bélgica derrotó 4-1 a Estados Unidos y dejó al torneo sin sus anfitriones en la fase decisiva. El resultado no solo significa el pase de los europeos a cuartos, sino también expone una de la gestiones que marcaron una de las mayores polémicas mundialistas —como la intervención presidencial en la sanción a Folarin Balogun— que aún así no lograron alterar el desenlace deportivo.
El anfitrión se queda sin Mundial
El encuentro arrancó con Bélgica imponiendo ritmo y verticalidad. A los 9 minutos, Charles De Ketelaere abrió el marcador tras una jugada rápida que desarmó la defensa estadounidense.
Estados Unidos respondió con carácter y encontró el empate a balón parado: Malik Tillman igualó de tiro libre a los 31 minutos, aprovechando una falta bien ejecutada. Sin embargo, la alegría local duró apenas dos minutos: De Ketelaere volvió a aparecer en el área rival y puso el 2-1 antes del descanso, un golpe anímico que inclinó la balanza.
En la segunda mitad, Bélgica mantuvo la presión y encontró premio en una acción que capitalizó Hans Vanaken a los 57 minutos, tras un error del arquero Freese, que permitió el 3-1.
Con el marcador a favor, los europeos controlaron los tiempos, supieron cerrar espacios y buscaron el contragolpe con eficacia. Ya en el tiempo añadido, Romelu Lukaku sentenció la goleada con el 4-1 definitivo, cerrando una noche en la que la selección belga mostró contundencia en las áreas y solidez defensiva.
Aunque las cifras de posesión favorecieron a Estados Unidos (aproximadamente 57%), esa superioridad territorial no se tradujo en ocasiones claras: los locales registraron apenas dos remates al arco, frente a siete de Bélgica. La selección europea fue más eficaz en la finalización y castigó los errores rivales.
¿La gracia presidencial no bastó?
La derrota adquiere mayor resonancia porque se produce tras una fuerte controversia. La suspensión de la sanción a Balogun, anulada después de una llamada del presidente Donald Trump a Gianni Infantino, había generado críticas sobre la independencia de la FIFA y la transparencia del torneo.
Trump admitió que "no sabía" que una tarjeta roja implicaba suspensión automática y que "no le parecía falta" la acción del delantero. El reglamento disciplinario, sin embargo, establece claramente la suspensión por expulsión y la independencia de los órganos judiciales.
La eliminación de Estados Unidos, pese a esa intervención, refuerza la idea de que ni las gestiones externas ni las posibles presiones políticas pueden alterar lo que ocurre en el campo de juego.
La goleada de Bélgica y la eliminación de Estados Unidos marcan un punto de inflexión en el Mundial 2026. El torneo seguirá sin sus anfitriones, y la narrativa de las gestiones políticas quedaría en evidencia: ni con posibles intervenciones externas se pudo cambiar el desenlace.
Bélgica avanza con autoridad y Estados Unidos se despide con la frustración de haber quedado fuera en casa, confirmando que en el fútbol, al final, lo que manda es lo que ocurre en la cancha.