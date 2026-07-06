06/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 vivió un golpe de efecto en Seattle: Bélgica derrotó 4-1 a Estados Unidos y dejó al torneo sin sus anfitriones en la fase decisiva. El resultado no solo significa el pase de los europeos a cuartos, sino también expone una de la gestiones que marcaron una de las mayores polémicas mundialistas —como la intervención presidencial en la sanción a Folarin Balogun— que aún así no lograron alterar el desenlace deportivo.

El anfitrión se queda sin Mundial

El encuentro arrancó con Bélgica imponiendo ritmo y verticalidad. A los 9 minutos, Charles De Ketelaere abrió el marcador tras una jugada rápida que desarmó la defensa estadounidense.

¡BÉLGICA GOLPEÓ ANTES DE LOS 10 MINUTOS! Asistencia de Raskin y gol de De Ketelaere para el 1-0 ante la Estados Unidos de Pochettino.



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Estados Unidos respondió con carácter y encontró el empate a balón parado: Malik Tillman igualó de tiro libre a los 31 minutos, aprovechando una falta bien ejecutada. Sin embargo, la alegría local duró apenas dos minutos: De Ketelaere volvió a aparecer en el área rival y puso el 2-1 antes del descanso, un golpe anímico que inclinó la balanza.

¡QUÉ PARTIDAZO! Luego del empate de Tillman, Bélgica llegó al 2-1 gracias al centro de Trossard y el doblete de De Ketelaere.



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En la segunda mitad, Bélgica mantuvo la presión y encontró premio en una acción que capitalizó Hans Vanaken a los 57 minutos, tras un error del arquero Freese, que permitió el 3-1.

Con el marcador a favor, los europeos controlaron los tiempos, supieron cerrar espacios y buscaron el contragolpe con eficacia. Ya en el tiempo añadido, Romelu Lukaku sentenció la goleada con el 4-1 definitivo, cerrando una noche en la que la selección belga mostró contundencia en las áreas y solidez defensiva.

PUSO CIFRAS DEFINITIVAS: GOLAZO DE LUKAKU PARA EL 4-1 DE BÉLGICA A ESTADOS UNIDOS EN LOS OCTAVOS DE FINAL.



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Aunque las cifras de posesión favorecieron a Estados Unidos (aproximadamente 57%), esa superioridad territorial no se tradujo en ocasiones claras: los locales registraron apenas dos remates al arco, frente a siete de Bélgica. La selección europea fue más eficaz en la finalización y castigó los errores rivales.

¿La gracia presidencial no bastó?

La derrota adquiere mayor resonancia porque se produce tras una fuerte controversia. La suspensión de la sanción a Balogun, anulada después de una llamada del presidente Donald Trump a Gianni Infantino, había generado críticas sobre la independencia de la FIFA y la transparencia del torneo.

Trump admitió que "no sabía" que una tarjeta roja implicaba suspensión automática y que "no le parecía falta" la acción del delantero. El reglamento disciplinario, sin embargo, establece claramente la suspensión por expulsión y la independencia de los órganos judiciales.

La eliminación de Estados Unidos, pese a esa intervención, refuerza la idea de que ni las gestiones externas ni las posibles presiones políticas pueden alterar lo que ocurre en el campo de juego.

FIFA vio su imparcialidad cuestionada tras llamado de Trump para "revisar" el caso de Baolgun.

La goleada de Bélgica y la eliminación de Estados Unidos marcan un punto de inflexión en el Mundial 2026. El torneo seguirá sin sus anfitriones, y la narrativa de las gestiones políticas quedaría en evidencia: ni con posibles intervenciones externas se pudo cambiar el desenlace.

Bélgica avanza con autoridad y Estados Unidos se despide con la frustración de haber quedado fuera en casa, confirmando que en el fútbol, al final, lo que manda es lo que ocurre en la cancha.