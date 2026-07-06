"Tío Fritz" teme por su vida tras atentados a su tienda: "No lo merecemos"

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Fritz Durán Falcón, el popular "Tio Fritz", también conocido como el "Rey de las zapatillas" y dueño de las tiendas de indumentaria deportiva Fritz Sports, rompe en llanto al vivir pasando peor momento de su vida como comerciante.

Pues, está siendo extorsionado y amenazado cruelmente. En menos de una semana, dos de sus locales fueron atacados a balazos y uno de sus miembros de seguridad se encuentra en estado crítico.

La suma de dinero que le exigen

El empresario peruano de 42 años, que se hizo reconocido por su peculiar forma de vender al público mediante redes sociales, reveló que los delincuentes que lo vienen extorsionando pidiendo un monto de dinero bastante alto.

"Me gustaría que todo esto realmente pueda acabar. No lo merecemos. Esto es una pesadilla, me gustaría despertar y que termine", expresó en medio de la angustia.

La sobreexposición de su vida opulente

El comerciante, a partir de que comenzó a generar grandes ingresos, mostraba a la vista pública en que lo invertía, como en autos, accesorios de lujo, viajes, inmuebles, partidos de fútbol con apuestas de miles de soles, entre otros.

"Se habla mucho de estos partidos (con premios altos en dinero), pero es parte del show. Los números que se hablan, honestamente es un show", cuenta.

Seguridad del "Tio Fritz" fue acribillado frente al local de Los Olivos

Muestra preocupación por su personal de trabajo

Un personal de seguridad de una de sus tiendas ubicada en Los Olivos fue acribillado a quemarropa cuando se ubicaba afuera de la entrada del local.

"Me encuentro preocupado por lo que estoy viviendo. El ataque fue a las 8 de la noche, íbamos a llevar donaciones para la gente afectada en el terremoto de Venezuela, pero no pude hacerlo porque me encontraba muy nervioso", relat´ó a Panamericana TV.

Su personaje en las redes sociales

El "Tio Fritz" suele mostrarse pintoresco y llamativo para crear contenido en sus perfiles para captar la atención de su público.

"Lo único que muestro en redes es emprendimiento y oportunidades. Para que puedan emprender y comprar productos originales con todas la de la ley a un precio accesible. Todo lo que hago en redes es parte del show y es falso. ¿De dónde voy a sacar 100 o 200 mil soles por un partido de fútbol'", menciona

El empresario peruano que supo hacerse un nombre en la venta de zapatillas y ropa deportiva, pasa por un momento difícil al ser extorsionado y que su personal de seguridad haya sido herido de bala y los vendedores tengan que utilizar un chaleco antibalas dentro de su horario laboral.