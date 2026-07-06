Vecinos de San Martín de Porres temen por sus vidas: Paredes en mal estado representan riesgo mortal ante un posible sismo

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La infraestructura exterior del centro de abastos Belén del distrito de San Martín de Porres representa un riesgo inminente para los usuarios y vecinos de la zona. Ante cualquier movimiento, estas paredes se empiezan a desprender, lo que causa la preocupación y el miedo de los transeúntes.

Actuales obras ocasionan el desprendimiento de las paredes

Los vecinos manifiestan que ya se observa desprendimiento de las paredes y temen que puedan terminar de caerse con la vibración de las nuevas maquinarias, como las aplanadoras que llegaron para realizar una nueva pista o asfalto en la avenida Lima, que lamentablemente se encuentra a la altura del mercado Belén.

Vecinos piden apoyo de la municipalidad

El vocero del centro de abastos Belén indicó que necesitan el apoyo de la Municipalidad de San Martín de Porres por un factor monetario, ya que el permiso podría tramitarse de manera rápida, pero el principal impedimento para evitar algún desastre es que no cuentan con recursos económicos para realizar el retiro del desmonte y ellos posteriormente podrían hacer el muro de contención.

"Esperamos que se pueda hacer lo más pronto posible el muro de contención, que lo hagan ya, porque si esperamos, nadie sabe lo que pueda pasar en ese tiempo. Tenemos miedo y pedimos que se haga lo más pronto posible", indicó una vecina de San Martín de Porres.

Recordemos que los terremotos ocurridos en nuestro país hermano, Venezuela, dejaron al menos 3 535 fallecidos y 16 740 heridos; 856 edificios afectados y 190 colapsados. Todo esto, precisamente, hace que el miedo y el pánico crezcan en los vecinos de San Martín de Porres, ya que con estas infraestructuras en mal estado no se espera un resultado distinto ante un suceso de tal magnitud.

Es por ello que los usuarios del mercado Belén hacen un llamado a las autoridades municipales a tomar acciones desde ya y no esperar a ser un reflejo de lo ya sucedido en nuestro país hermano.

Mientras tanto, comerciantes y vecinos continúan realizando sus actividades diarias con preocupación, debido al estado en el que se encuentra esta infraestructura. Esperan que las autoridades competentes realicen una evaluación técnica y ejecuten las acciones necesarias para evitar que esta situación pueda convertirse en una tragedia ante la ocurrencia de un sismo u otra emergencia.