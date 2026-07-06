Ballenas jorobadas llegan al norte del Perú: Zorritos abre la temporada de avistamiento, la más esperada del año

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El norte del Perú se prepara para recibir uno de los espectáculos naturales más impresionantes del año. La temporada de avistamiento de ballenas jorobadas comenzará oficialmente en Tumbes con un lanzamiento en el distrito de Zorritos, una actividad que marcará el inicio de una campaña orientada a fortalecer el turismo y dinamizar la economía local durante los meses de mayor afluencia de visitantes.

Cada año, entre julio y octubre, miles de ballenas jorobadas llegan a las cálidas aguas de Piura y Tumbes tras recorrer miles de kilómetros desde la Antártida para aparearse y dar a luz a sus crías. Este fenómeno convierte al litoral norte en uno de los destinos más importantes de Sudamérica para el turismo de naturaleza.

Zorritos será el punto de partida

El lanzamiento de la temporada se desarrollará en Zorritos con la participación de autoridades, operadores turísticos y representantes del sector, quienes buscarán posicionar a Tumbes como uno de los principales destinos para disfrutar del avistamiento responsable de cetáceos.

Además del avistamiento de ballenas, algunos operadores han incorporado experiencias complementarias, como pesca recreativa, preparación de ceviche a bordo y bebidas durante el recorrido, configurando una oferta turística de mayor valor para quienes buscan una experiencia premium.

Además de Zorritos, otros balnearios como Punta Sal y Cancas ofrecen condiciones privilegiadas para observar a estos gigantes del mar, complementando la oferta turística con actividades de aventura y contacto con la naturaleza.

El lanzamiento se realizará el próximo 24 de julio en el malecón de Zorritos, en el marco de las actividades de la Feria Binacional Perú-Ecuador. El costo de los recorridos para el avistamiento varía según el tipo de embarcación y los servicios ofrecidos por los operadores turísticos, con tarifas que oscilan entre S/ 50 y S/ 250 por persona.

Turismo responsable y desarrollo regional

Las autoridades buscan que el crecimiento de esta actividad vaya de la mano con la conservación de los ecosistemas marinos. Por ello, se recomienda contratar únicamente operadores turísticos autorizados y respetar los protocolos establecidos para evitar alterar el comportamiento de las ballenas durante su proceso reproductivo.

El avistamiento de ballenas se ha convertido en uno de los principales motores del turismo sostenible en el norte peruano, al generar ingresos para cientos de familias que participan en actividades vinculadas al hospedaje, transporte, gastronomía y excursiones marítimas.

Con el inicio oficial de la temporada, Tumbes espera consolidarse como una parada obligatoria para quienes buscan una experiencia diferente durante las vacaciones de mitad de año.

La llegada de las ballenas no solo representa un espectáculo único en el mar peruano, sino también una oportunidad para impulsar el desarrollo económico de la región y promover la conservación de uno de los fenómenos naturales más extraordinarios del país.