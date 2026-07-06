Asesinato en Surquillo: Delivery muere tras recibir numerosos impactos de bala

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El fallecido fue identificado por la Policía Nacional del Perú (PNP) como Jonathan Abraham Garrido Gardosa, de 19 años y de nacionalidad venezolana. Su acompañante, Grayger Jiménez Beliz, de 21 años y amigo de la víctima, quien fue herido de bala en la espalda, se encuentra internado en el Hospital Casimiro Ulloa.

Esta feroz balacera ocurrió en la cuadra 7 de la calle Barbieri, en los exteriores del Mercado N.° 2, en Surquillo, a plena luz del día y ante la vista de comerciantes y transeúntes que se encontraban en el lugar generando miedo y preocupación en los vecinos.

Como ocurrieron los hechos

Tras el lamentable suceso, se hicieron presentes el personal de Peritos de Criminalística, representantes del Ministerio Público y policías del Departamento de Investigación Criminal de San Borja para realizar el debido procedimiento del levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos, donde se encontraron 20 casquillos de bala.

Según testigos, la balacera comenzó cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lograron identificar a la víctima, Jonathan Abraham Garrido Gardosa, quien intentó huir en su moto por la calle Barbieri, pero finalmente se desvaneció y cayó sin vida frente al Mercado N.° 2, en Surquillo. Este siniestro también dejó malherido a su acompañante, quien permanece internado en el área de Trauma Shock del Hospital Casimiro Ulloa por un impacto de bala en la espalda.

La Policía Nacional del Perú realiza las investigaciones correspondientes

La Policía Nacional del Perú (PNP), indicó que la moto de la víctima se encuentra no habida. Por ello, presumen que los delincuentes se la llevaron y esperan esclarecer todos los detalles de la investigación con la ayuda de las cámaras de seguridad ubicadas en los exteriores del Mercado N.° 2 de Surquillo que habrían registrado el ataque y deceso de la víctima, lo principal es identificar a los asesinos de Jonathan Abraham Garrido Gardosa, para que les caiga todo el peso de la ley. No descartan que se haya tratado de un posible ajuste de cuentas.

Lastimosamente, la criminalidad continúa generando preocupación entre los ciudadanos peruanos debido a la frecuencia con la que se registran hechos de este tipo en distintas regiones del país de manera creciente. Ante ello, la población exige el fortalecimiento de las acciones de prevención e investigación por parte de las autoridades en especial ante la llegada de este nuevo gobierno, para poder garantizar la seguridad de todos.